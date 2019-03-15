Директор ГИМ: ситуация вокруг музея им. Андрея Рублева должна решаться паритетно

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Директор Государственного исторического музея (ГИМ) Константин Левыкин заявил ТАСС в пятницу, что в рабочей группе по взаимодействию Русской православной церкви (РПЦ) и музеев при Министерстве культуры надеются на то, что в ситуации вокруг Музея имени Андрея Рублева будет соблюден паритет между церковью и музейным сообществом.

Участниками рабочей группы являются представители Минкультуры России, Русской православной церкви, реставрационной отрасли и Госдумы, рассматривающие в ее рамках вопросы использования зданий музеев-заповедников церковью и музеями. Согласно официальным сайтам Министерства культуры Российской федерации и Московской патриархии, директор ГИМ является членом рабочей группы по взаимодействию РПЦ и музеев при Минкультуры, а также экспертного совета Русской православной церкви по церковному искусству, архитектуре и реставрации.

"Нам бы, конечно, хотелось, чтобы эта ситуация была разрешена на паритетных началах, как нам удалось уже решить эти проблемы в Ферапонтовом монастыре, в Кирилло-Белозерском монастыре, в Суздале", - сказал Левыкин.

По его словам, рабочая группа при Минкультуры еще не обсуждала этот вопрос. "Это такой совещательный орган, где (есть) представители Русской православной церкви и представители музеев, Министерства культуры - вопрос по музею Андрея Рублева между нами еще не обсуждался", - сообщил он.

В пятницу РБК со ссылкой на источники в ведомстве и Московской патриархии сообщило о том, что Патриарх Московский и всея Руси Кирилл направил в Росимущество просьбу о передаче Музея имени Андрея Рублева на территории Спасо-Андроникова монастыря в собственность РПЦ. Здания ансамбля Андроникова монастыря относятся к объектам культурного наследия федерального значения. Музей древнерусской культуры и искусства имени Андрея Рублева находится в бывшей трапезной. Сейчас монастырь не действует, однако в нем регулярно проводятся богослужения.