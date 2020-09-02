Ранимая душа с язвительным амплуа: самые яркие роли Валентина Гафта

Исполнивший около 200 ролей в театре и кино, Гафт отличается очень чутким отношением к актерскому мастерству. Он — ранимый и чувствительный, хотя герои ему попадаются зачастую с не самым покладистым характером. Но это никогда не мешало актеру блестяще исполнять свои роли и даже эпизодических персонажей делать яркими и запоминающимися.

Одна из самых ярких комедийных ролей Гафта в кино — лакей Брассет, прислуживающий хромому полковнику Джеки Чеснею, который жаждет поправить свое материальное положение за счет тетушки-миллионерши донны Розы д’Альвадорес. Под ее личиной, как известно, скрывается Бабс Баберлей в исполнении Александра Калягина. Когда режиссер Виктор Титов приступил к съемкам фильма, все актеры уже были подобраны, кроме одного, — он никак не мог найти подходящий типаж на роль чопорного английского лакея. Роль, по сути, совсем маленькая, но без нее было никак. Спас ситуацию Гафт, который поразил Титова тем, что пришел на пробы с чемоданчиком с гантелями и по просьбе режиссера даже выполнил перед ним пару физических упражнений. Также актер предложил наделить с виду атлетичного Брассета пристрастием к спиртному, которое он постоянно воровал у полковника. Так, с помощью комедийного таланта Гафта в фильме появился еще один яркий персонаж — невозмутимый, всегда подтянутый английский джентльмен, любящий приложиться к бутылке.

"Гараж"

На создание социально острого и не самого лестного для общества фильма Эльдара Рязанова вдохновила реальная история, произошедшая на собрании гаражно-строительного кооператива "Мосфильма". Перед его участниками стояла примерно такая же дилемма, как и перед героями будущей картины: в связи со строительством трассы нужно было снести часть гаражей и определиться, кто из пайщиков попадет под снос. Тогда его товарищи повели себя не самым лучшим образом, и Рязанов поразился, насколько люди меняются, когда дело касается их личных интересов. Для фильма он хотел собрать команду из лучших актеров, которых зачастую было очень сложно "отпросить" из театров из-за плотного расписания. Гафт попал в картину случайно. На роль ветеринара и председателя выдуманного кооператива НИИ охраны животных от окружающей среды Сидорина претендовал Александр Ширвиндт, однако не смог попасть на репетиции как раз из-за работы в театре. Тогда Лия Ахеджакова посоветовала Рязанову обратить внимание на Гафта, снимавшегося в соседнем павильоне "Мосфильма".

Также на съемках "Гаража" актер встретил свою будущую жену Ольгу Остроумову, сыгравшую дочку профессора Смирновского. Она тоже попала в фильм случайно: зашла, чтобы попросить Рязанова устроить дочь в детский сад, а в итоге получила роль. Оба актера в это время находились в браке и смогли пожениться только через 20 лет. После совместной работы над "Гаражом" Рязанов вспоминал Гафта как человека, который с трепетом относится к своей актерской профессии. По словам режиссера, Гафт имел нежную и легкоранимую душу, которая никак не сочеталась с его зачастую язвительными героями.

"Чародеи"