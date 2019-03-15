В Калининграде открылся фестиваль молодежных театров "Равноденствие"

КАЛИНИНГРАД, 15 марта. /ТАСС/. XXIII Открытый фестиваль студенческих и молодежных театров "Равноденствие-2019" открылся в пятницу в Калининграде, его участниками стали 14 творческих коллективов из городов России и Белоруссии, сообщила ТАСС координатор фестиваля Виктория Сапожникова.

"Участниками "Равноденствия-2019", посвященного Году театра в России, стали 14 лучших любительских студенческих и молодежных театральных коллективов различных стилей и направлений из Калининградской области, Москвы, Санкт-Петербурга, а также белорусского Гомеля", - сказала она, отметив, что по сравнению с прошлым годом число участников выросло.

Обладателя Гран-при, лауреатов и дипломантов конкурсной программы фестиваля, а также лучших актеров, режиссеров, сценаристов определит жюри, в составе которого режиссер Московского драматического театра им. К. С. Станиславского, директор учебного театра театрального училища им. Б. В. Щепкина Рамис Ибрагимов, популярная российская актриса театра и кино Олеся Фаттахова, генеральный продюсер компании "Запад Фильм" Ахмед Бугаев и другие. Члены жюри также проведут мастер-классы для участников фестиваля.

"В этом году наш театральный праздник, который продлится до 25 марта, впервые расширяет границы. С работами молодежных коллективов смогут познакомиться не только жители Калининграда, который принимает фестиваль на пяти площадках, но и других городов региона - Советска, Светлого, Черняховска. В рамках "Равноденствия-2019" организуются гастроли его участников в муниципалитеты", - отметила Сапожникова.

Организаторы фестиваля - областной Центр молодежи и Балтийский федеральный университет им. И. Канта при поддержке Агентства по делам молодежи Калининградской области, учитывая прошлогодний аншлаг на большинстве показов, вновь ввели для зрителей предварительную электронную регистрацию - бронирование мест в зале через социальную сеть "ВКонтакте". "Чтобы наши зрители комфортно чувствовали себя, а не искали, где бы еще присесть в зале", - сказала Сапожникова.

Право открыть фестиваль, согласно жеребьевке, выпало неоднократному участнику фестиваля "Равноденствие" калининградскому театру-студии "Игры разума". Коллектив представил на суд зрителей и жюри спектакль "Зал ожидания" руководителя и режиссера театра-студии Александры Макраусовой.