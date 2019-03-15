В Бейруте и Триполи пройдет неделя российского кино

БЕЙРУТ, 15 марта. /Корр. ТАСС Дмитрий Зеленин/. Российские художественные и документальные фильмы, получившие признание у зрителей, будут демонстрироваться 20-25 марта в кинотеатрах Бейрута и Триполи во время недели российского кино. Об этом сообщила в пятницу корреспонденту ТАСС руководитель проекта Марина Комова.

"Цель мероприятия - познакомить ливанцев с новинками отечественного кинематографа, которые держали первые места в кинопрокате, - сказала она. - Их демонстрация будет идти на русском языке с арабскими субтитрами, что позволит смотреть фильмы не только русскоговорящим зрителям, но и людям разных возрастов из всех ливанских конфессий".

Ливанская общественность уже проявила большой интерес к кинопоказу, который стартует в зале Grand Cinemas, расположенном на территории крупного торгового комплекса ABC на улице Верден. "Открытию фестиваля будет предшествовать торжественная церемония, на которую соберутся деятели культуры и искусства, а также участники заседания Российско-ливанского делового совета, который будет работать в эти дни в Бейруте", - рассказала Комова.

Руководитель проекта назвала среди отобранных для показа киноленты "Т-34" Алексея Сидорова, "Тренер" Данилы Козловского, "Большой" Валерия Тодоровского, "Время первых" Дмитрия Киселева, "Притяжение" Федора Бондарчука, кинокомедию "Я худею" Алексея Нужного и мультипликацию "Три богатыря и Шамаханская царица" Сергея Глезина.

Увлекательным путешествием в природу, географию, историю, этнографию и культуру России станет показ документального фильма "Россия из окна поезда" известного фотографа и режиссера Антона Ланге. На встречах со зрителями в Триполи и Бейруте автор сам представит свою работу, которая стала, по признанию критиков, блиц-портретом России XXI века.

Кинонеделя параллельно с бизнес-форумом

По словам представителя Россотрудничества в Ливане Вадима Зайчикова, старшее поколение ливанцев хорошо помнит отечественное кино с советских времен. "Прошедшая три года назад в Бейруте кинонеделя показала, что интерес к российскому кинематографу растет у молодого поколения, значительная часть которого испытывает симпатии к России, - отметил он. - Очень важно, что на этот раз площадкой фестиваля будет не только столица, но и второй по величине город страны - Триполи, где проживает много русскоязычных семей". В этой северной столице Ливана для демонстрации фильмов выделены кинозалы в культурном центре Safadi и курортном местечке Энфе.

По словам Зайчикова, кинематографисты, которые прибудут в Бейрут в составе российской делегации, проведут также мастер-классы для студентов ливанского университета.

"Предстоящая неделя российского кино станет, как принято говорить, гуманитарным сопровождением российско- ливанского делового форума, - отметил представитель Россотрудничества. - Мы надеемся, что такая традиция будет продолжена и в будущем кинонедели будут проводиться на ежегодной основе".