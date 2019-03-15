Няня Веры Павловны появится в третьем сезоне "Простоквашино" в 2020 году

СУЗДАЛЬ, 15 марта. /ТАСС/. Новую героиню мультфильма "Возвращение в Простоквашино" няню Веры Павловны, сестры Дяди Федора, планируется ввести в сюжет в третьем сезоне, выход которого запланирован на начало 2020 года. Об этом ТАСС сообщил в пятницу директор киностудии "Союзмультфильм" Борис Машковцев на площадке Открытого российского фестиваля анимационного кино в Суздале.

"Новая героиня появится в районе 20-й серии. У нас идут циклы по 10 серий, это, конечно, не полноценные сезоны, но для нас некие коммерческие единицы. В третьей десятке появится новый персонаж - няня, которая приедет присматривать за Верой Павловной и станет постоянным участником сериала <…> Эти серии появятся на экране, видимо, все-таки уже в следующем году ", - сказал он.

По словам Машковцева, уже готов проработанный эскиз персонажа и синопсисы всех десяти серий будущего сезона. Студия занимается поиском актрисы для озвучивания. В середине февраля 2019 года вышла 12-я серия "Возвращения в Простоквашино", планируется выпускать по серии в месяц.

Ранее Машковцев сообщал, что новая героиня, которая появится в мультсериале, будет приглядывать за детьми, проживающими в деревне, у почтальона Печкина возникнет к ней романтическая привязанность.

"Возвращение в Простоквашино" - продолжение серии советских мультфильмов "Трое из Простоквашино", "Зима в Простоквашино" и "Каникулы в Простоквашино", снятых по мотивам произведений Эдуарда Успенского. В 2019 году создатели планируют выпустить 20 новых серий легендарного мультфильма. У героев появились новые голоса - Шарика озвучил Гарик Сукачев, почтальона Печкина - Иван Охлобыстин, а маму Дяди Федора - Юлия Меньшова. Кота Матроскина изначально должен был озвучивать Михаил Ефремов, однако позднее "Союзмультфильм" доверил дубляж этого героя Антону Табакову.

Создатели фильма стремились сохранить прежнюю технику рисованной анимации, в которой были сделаны первые картины. Несмотря на это, сюжетные линии сильно осовременили.