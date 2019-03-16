В Москве состоялся концерт в честь народной артистки России Галины Писаренко

МОСКВА, 16 марта. /Корр. ТАСС Евгений Верлин/. Юбилейный концерт народной артистки России, профессора кафедры сольного пения Московской консерватории Галины Писаренко состоялся в пятницу в Рахманиновском зале МГК. Музыкальное подарок подготовили ее воспитанницы - те, кто еще учится, и те, кто уже выступает на лучших сценах России и мира, передает корреспондент ТАСС.

Профессор Галина Писаренко, отметившая недавно 85-летие, как педагог признана не только в России, но и за рубежом, она является почетным профессором Афинской консерватории. Многие ее выпускницы стали лауреатами и дипломантами всероссийских и международных конкурсов, они выступают на сценах ведущих театров России и мира.

Во вступительном слове заслуженный деятель искусств, доктор искусствоведения, профессор Московской консерватории Елена Долинская назвала Галину Писаренко "мега-звездой, подарившей стране свой удивительный талант". Московская консерватория, сказала Долинская, считает Писаренко "одним из самых выдающихся своих выпускников, и тем студентам, которым довелось учиться у нее, выпало огромное счастье".

На концерте прозвучали произведения Джузеппе Верди, Джакомо Пуччини, Петра Чайковского, Игоря Стравинского, других русских и зарубежных классиков.

"Я рада, что мои ученицы сегодня порадовали слушателей, - сказала Галина Писаренко. - Мне даже трудно сказать, кто из них лучше: у всех прекрасные голоса, всех их я люблю и слышу перспективу. Уверена, что все у моих студенток сложится отлично".

Во втором отделении выступили уже состоявшиеся мастера сцены. Народная артистка похвалила всех, особо выделила меццо-сопрано Надежду Сердюк из Мариинского театра: "У нее основательный, мощный голос, которым Надя владеет в совершенстве". О ведущей солистке театра "Новая опера" Елизавете Соиной она сказала: "Лизой горжусь, она уже очень многого добилась, но чувствую, у нее есть большие резервы, так что надеюсь на дальнейшее раскрытие ее таланта".

"Лучшая из всех Татьян"

Гости вечера, многочисленные друзья и почитатели таланта Галины Алексеевны вспоминали, с каким блеском российская оперная певица в течение трех десятилетий выступала в Московском академическом музыкальном театре им. К. С. Станиславского и В. И. Немировича-Данченко. Она исполнила на его сцене десятки партий, в том числе в операх "Так поступают все" Моцарта, "Манон" Массне, "Богема" Пуччини, "Евгений Онегин" Чайковского.

"Где бы я ни выступала, как только говоришь, что моим учителем была Галина Алексеевна, то слышишь от коллег по сцене: "Да, это класс!". В моем репертуаре есть партия Татьяны из "Онегина", но я прекрасно помню оценку Святослава Теофиловича Рихтера: "Галина Писаренко - самая лучшая из всех Татьян", - сказала со сцены Елизавета Соина.

"Ученица прославленной Нины Дорлиак, любимица гениального Рихтера, Галина Алексеевна вот уже четыре десятилетия успешно передает своим воспитанницам безупречный вкус, трепетное, честное отношение к музыке. И сегодня мы все вновь убедились в этом", - сказала корреспонденту ТАСС концертмейстер, заслуженная артистка России Анна Моргулис.