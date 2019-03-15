Выставка работ Репина открывается в Москве впервые за четверть века

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Выставка "Илья Репин", которая представит почти 300 живописных и графических работ художника, открывается в субботу в Третьяковской галерее на Крымском валу в Москве спустя 25 лет после предыдущей ретроспективы автора. Посетители увидят работы мастера, привезенные из 35 музейных и частных собраний.

"Мы открываем долгожданную ретроспективу Ильи Репина - долгожданную, потому что с момента предыдущей выставки прошло 25 лет <...> Выставка подготовлена к юбилею художника, прошло 175 лет со дня его рождения, - отметила генеральный директор галереи Зельфира Трегулова. - На ней представлены 170 живописных и 130 графических работ из 35 собраний 21 музея РФ, восьми зарубежных музеев, в том числе трех музеев из Чехии, трех музеев из Финляндии, двух музеев из Белоруссии и семи частных собраний".

От автопортрета до "Гопака"

Как рассказала куратор выставки, заведующая отделом живописи второй половины XIX - начала XX веков галереи Татьяна Юденкова, экспозиция начинается с автопортрета художника 1815 года из Национальной пражской галереи, "где Репин изображен с палитрой и кистями в руках, где ему уже 70 лет, и он танцует перед мольбертом, признаваясь в любви к искусству". "Хотелось подчеркнуть такое жизнелюбие Репина, чтобы его почувствовали зрители, которые придут на нашу выставку", - отметила куратор.

Последней картиной в экспозиции является "Гопак", которую Юденкова назвала "мажорным жизнеутверждающим акцентом". Между этими двумя работами расположились все известные картины художника, среди которых и монументальные полотна, и камерные портреты. "Репина очень интересовали разные толпы - это и крестные ходы, и бурлаки, и манифестации, и революция, к которой он по-разному относился. Многие работы проявляют подлинное отношение Репина к тем или иным событиям социально-политической истории", - поделилась куратор выставки.

Жемчужиной коллекции является "Торжественное заседание Государственного совета 7 мая 1901 года", полотно размером 4 на 9 метров, привезенное из Русского музея. Мастер работал над ним по заказу императора Николая II вместе со своими учениками в 1901-1903 годах. Вес полотна вместе с рамой составляет около 600 кг, однако оригинальная хрупкая рама осталась в Санкт-Петербурге, а в Москве была изготовлена новая.

На выставке также предусмотрено пространство, посвященное картине "Иван Грозный и сын его Иван", ее истории, интерпретации и исследованиям. Сама же картина не планировалась к экспонированию. На данный момент идет подготовка к реставрации полотна после того, как 25 мая 2018 года вандал металлическим столбиком ограждения повредил его, разбив стекло картины. Помимо этого, гости выставки увидят известные по школьной программе картины "Не ждали", "Бурлаки на Волге", "Запорожцы", "Садко" и многие другие.

Графический отдел выставки включает рисунки и эскизы для знаменитых полотен художника и собственно графические портреты. В силу того, что графика может экспонироваться только три с половиной месяца, графический отдел будет доступен только до июля. Сама выставка будет продолжаться до 18 августа 2019 года. Это первый проект в Третьяковской галерее, который продолжается пять месяцев.

Безопасность на высшем уровне

По словам Трегуловой, каждое полотно, представленное на выставке, обеспечено индивидуальной сигнализацией, большинство полотен из собрания Третьяковской галереи застеклены. Увеличено число музейных смотрителей в залах, а также сотрудников службы безопасности на выставке. В залах будет дежурить вооруженный представитель Росгвардии, а передвижной мобильный пост Росгвардии будет установлен перед зданием галереи. В дополнение к этому в галерее увеличено количество сотрудников службы безопасности, которые стоят на входе, чтобы более быстро и тщательно производить досмотр посетителей.

Как указали организаторы выставки, билеты на нее можно приобрести онлайн и во всех кассах галереи только в предварительной продаже. Билеты продаются по сеансам, каждый сеанс - это 30-минутный интервал, когда посетители могут зайти на выставку, при этом время осмотра экспозиции не ограничено.

После экспозиции в Москве выставка будет показана в Русском музее в Санкт-Петербурге, в музее Пти-Пале в Париже, а в 2021 году в Художественном музее Атенеум в Хельсинки.