Большой театр проведет в Париже музыкальный уик-энд

ПАРИЖ, 16 марта. /Корр. ТАСС Ольга Свистунова/. Государственный академический Большой театр России (ГАБТ) прибыл в столицу Франции с кратким двухдневным визитом. В течение уик-энда российский коллектив дважды выступит на сцене Большого зала Парижской филармонии: в субботу будет представлена опера Николая Римского-Корсакова "Псковитянка" в концертном исполнении, а в воскресенье, 17 марта, состоится концерт под названием "Русская весна", программу которого составили произведения Сергея Рахманинова, Александра Бородина и Георгия Свиридова. Об этом сообщила ТАСС пресс-атташе ГАБТ Катерина Новикова.

Собеседница агентства рассказала, что в Париж солисты оперы, хор и оркестр Большого театра прилетели из Тулузы, где приняли участие в первом фестивале "Франко-русские музыкальные сезоны" (Les Musicales franco-russes), созданном по инициативе музыкального руководителя - главного дирижера Большого театра Тугана Сохиева. "Маэстро также является руководителем Национального оркестра Капитолия Тулузы, который возглавляет с 2008 года, и на этом посту прикладывает немало усилий для сближения России и Франции, часто исполняя произведения российских композиторов", - отметила Новикова, подчеркнув, что новый фестиваль в Тулузе проводится под патронатом президента Франции.

Новикова сообщила, что Большому театру выпала честь завершить масштабный музыкальный форум, продолжавшийся с 22 февраля. Выступления ГАБТ в Тулузе пришлись на три финальных дня фестиваля - с 13 по 15 марта.

13 марта состоялся концерт хора, который исполнил произведения русских композиторов, а также русские народные песни и романсы. 14 марта в концертном исполнении прозвучала знаменитая опера Петра Чайковского "Пиковая дама". А вот 15 марта была исполнена малоизвестная за рубежом опера Николая Римского-Корсакова "Псковитянка".

Ранее в интервью ТАСС главный дирижер ГАБТ Туган Сохиев пояснил, что французской публике "Псковинянка" знакома под названием "Иван Грозный". Именно так в 1909 году впервые представил оперу в "Русских сезонах" Сергей Дягилев (с Федором Шаляпиным в главной партии), и в этом году опера отмечает 110-летний юбилей своей парижской премьеры.