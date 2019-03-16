NYT: умер поэт Уильям Мервин

ТАСС, 16 марта. Американский поэт, дважды лауреат Пулитцеровской премии Уильям Мервин умер в пятницу на 92-м году жизни. Об этом сообщила газета The New York Times со ссылкой на пресс-секретаря издательства Copper Canyon Press.

Поэт умер в своем доме на Гавайях.

Мервин считался одним из крупнейших американских поэтов. Он дважды - в 1971 и 2009 годах - становился лауреатом Пулитцеровской премии. В 2010-2011 годах был назван поэтом-лауреатом США.

Свой первый поэтический сборник Мервин опубликовал, когда ему было чуть больше 20 лет. За свою жизнь он выпустил около 30 сборников поэзии, в том числе переводы Данте Алигьери, Пабло Неруды, Осипа Мандельштама и других.