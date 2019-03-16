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Бывший премьер-министр Франции войдет в Попечительский совет Александринского театра

Политик выразил свое согласие после посещения театра

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 марта. /ТАСС/. Бывший премьер-министр Франции и депутат партии "Союз за народное движение" Франсуа Фийон войдет в Попечительский совет Александринского театра. Об этом отмечается в сообщении, опубликованном на сайте театра.

"15 марта французский государственный и политический деятель Франсуа Фийон посетил Александринский театр с визитом, в ходе которого выразил согласие войти в Попечительский совет театра", - говорится в сообщении.

Попечительский совет возглавляет художественный руководитель Александринского театра Валерий Фокин.

Российский государственный академический театр драмы им. А. С. Пушкина - Александринский театр - является старейшим национальным театром России, учрежден Сенатским Указом, подписанным дочерью Петра Великого императрицей Елизаветой 30 августа 1756 года в день Святого Александра Невского. В августе 2014 года Александринскому театру присвоен статус Национального достояния.

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