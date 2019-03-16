"Союзмультфильм" начнет проводить питчинги проектов фильмов и сериалов

СУЗДАЛЬ, 16 марта. /ТАСС/. Киностудия "Союзмультфильм" намерена проводить собственные питчинги проектов анимационных фильмов и сериалов, которые в дальнейшем будет брать в производство. Первые отборы планируется провести уже в 2019 году, сообщил ТАСС директор киностудии Борис Машковцев на площадке Открытого российского фестиваля анимационного кино.

"У нас точно появится процедура собственных питчингов на "Союзмультфильме". Это произойдет, скорее всего, в этом году. Это одна из немногих форм разумного принятия решений о каких-то проектах и разумная форма подачи проектов", - сказал он.

Ранее "Союзмультфильм" провел два питчинга в рамках деловой программы Российского открытого фестиваля анимационного кино в Суздале. В 2018 году на фестивале состоялся отбор сценариев короткометражных фильмов, один из которых находится в производстве. 15 марта 2019 года продюсерский совет киностудии отобрал проекты двух сценариев сериалов для детей, разработкой с последующим возможным выпуском пилотных серий которых займется "Союзмультфильм".

"У нас самая большая потребность сейчас в идеях для сериалов, рассчитанных на дошкольную аудиторию, с вертикальной структурой, то есть когда каждая серия является законченным сюжетом, но все серии объединены одной законченной системой персонажей, некой единой сверхидеей", - добавил Машковцев.

Питчинг представляет собой очную презентацию отобранных на конкурсной основе проектов фильмов, проводимую в присутствии экспертов. Он дает режиссеру возможность поделиться своей идеей с профессиональными продюсерами и получить рекомендации по развитию своего проекта.