Продюсер Сергей Сельянов поддержал идею приоритетного показа российского кино в праздники

СУЗДАЛЬ, 16 марта. /ТАСС/. Законодательное урегулирование приоритетного показа российского кино в праздничные дни позволит сделать отечественные кинокартины для зрителей более доступными. Такое мнение в кулуарах Открытого российского фестиваля анимационного кино в Суздале высказал ТАСС продюсер Сергей Сельянов.

15 марта министр культуры РФ Владимир Мединский на правительственном совете по развитию кинематографии предложил отдавать приоритет в репертуаре кинотеатров в праздничные даты в мае и 4 ноября российскому кино.

"Это наш зритель, мы хотим иметь к нему доступ. Тем более, что российское кино - оно, действительно, резко выросло в качестве за последние годы, вышло на международные рынки активно. Этого не было еще пять лет назад. Поэтому и здесь, хотим у себя, чтобы была возможность встретиться с нашим зрителем <…> Все еще будет обсуждаться, решаться. Эта мысль была высказана вчера впервые, поэтому она, наверное, будет обсуждаться", - сказал Сельянов, отметив, что на настройку новых правил потребуется время.

По его словам, сегодня все производители контента для кинотеатров находятся в жесткой конкуренции, связанной с борьбой за попадание в репертуар. По мнению Сельянова, также при регулировании репертуарной политики важно сделать так, чтобы кинотеатры не пострадали.

"Очень жесткая на рынке конкуренция. Дано всего 52 недели, каждую неделю выходит, например 10 фильмов новых. В день это всего семь сеансов в каждом зале. Вот за это все идет самая страшная борьба", - добавил он.