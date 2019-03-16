Работа над киносказкой про Конька-Горбунка завершится весной 2020 года

СУЗДАЛЬ, 16 марта. /ТАСС/. Производство российской киносказки про Конька-Горбунка завершится весной 2020 года. Об этом ТАСС в кулуарах Открытого российского фестиваля анимационного кино в Суздале сообщил продюсер проекта Сергей Сельянов.

Сказка будет экранизирована с применением российской технологии, которая совмещает компьютерную графику и мимику актеров.

"Сейчас идет постпродакшн, он очень объемный, это очень большая картина с персонажной анимацией <...> До нас этого никто не делал, мы двигаемся, по плану должны закончить производство весной 2020 года. Нам еще нужно будет месяца два, чтобы наши производственные планы определились точнее, потому что мы не освоенные пока еще российским кино области осваиваем. Весной, я думаю, завершим, и, может быть, весной и выйдем", - сообщил он.

По словам Сельянова, бюджет картины составит около 700 млн рублей. Помимо работы с компьютерными эффектами, для съемок творческая группа проекта строила объемные декорации и решала сложные инженерные задачи.

"Там были огромные декорации в очень больших павильонах, которых нет в Европе даже. Всего павильонная площадь у нас была под 14 тыс. кв. м, самый большой павильон "Мосфильма" - 2 тыс. м. Мы искали специальные помещения и оборудовали их. В одном случае - это современный склад, в другом - Всеволожский автомобильный завод", - добавил Сельянов.

Как сообщалось ранее, актер Павел Деревянко "отдаст" свою мимику Коньку-Горбунку. Также в фильме заняты Михаил Ефремов, Паулина Андреева, Ян Цапник и другие.