Мультфильмы "Гофманиада" и "Смешарики. Дежавю" стали номинантами премии "Икар"

СУЗДАЛЬ /Владимирская область/, 16 марта. /ТАСС/. Российский полнометражный кукольный мультфильм "Гофманиада" Станислава Соколова, снятый по мотивам сказок Эрнста Гофмана, анимационный фильм "Смешарики. Дежавю" Дениса Чернова и "Три богатыря и наследница престола" Константина Бронзита вошли в список номинантов V Национальной анимационной премии "Икар", сообщил в субботу ТАСС художественный руководитель премии Сергей Капков.

"В номинацию "Фильм в прокате" вошли "Гофманиада" Станислава Соколова, "Смешарики. Дежавю" Дениса Чернова и "Три богатыря и наследница престола" Константина Бронзита. Лидерами по числу номинаций стали короткометражные авторские мультфильмы "Лола живая картошка" (режиссер Леонид Шмельков) и "Пять минут до моря" (Наталья Мирзоян). Впервые в истории "Икара" сразу в двух номинациях - "Режиссер" и "Сценарист" - оказались авторы коммерческой анимации: сериала "Приключения Пети и Волка" (Алексей Лебедев) и полнометражного мультфильма "Три богатыря и наследница престола" (Константин Бронзит)", - сказал он на российском фестивале анимационного кино в Суздале, который проходит с 13 по 18 марта.

Церемония вручения премии пройдет в День российской анимации 8 апреля в Московском международном университете. Премиями наградят победителей из 15 номинаций, среди которых "Режиссер", "Сценарист", "Художник", "Звукорежиссер", "Аниматор", "Персонаж" и другие. "В номинации "Персонаж" представлены главные герои мультфильмов "Лентяйка Василиса", "Петер-Баас" и сериала "Капитан Кракен и его команда". Все они созданы на киностудии "Союзмультфильм", - добавил Капков. - А среди актеров озвучивания выделены работы Армена Джигарханяна ("Лола живая картошка"), Евгения Ткачука ("Митина любовь"), Ивана Охлобыстина (сериал "Простоквашино"), Ирины Пеговой и Эдуарда Радзюкевича (сериал "Морси")".

Национальная анимационная премия "Икар" была учреждена в 2014 году Союзом кинематографистов РФ, Ассоциацией анимационного кино и Открытым российским фестивалем анимационного кино. Первая церемония состоялась 8 апреля 2015 года. Лауреатов выбирает экспертный совет премии, состоящий из 50 человек - представителей всех анимационных профессий. Победителями предыдущих премий становились мультфильмы "Мы не можем жить без космоса" (режиссер Константин Бронзит), "До любви" (Игорь Ковалев), "Среди черных волн" (Анна Буданова), "Теория заката" (Роман Соколов).

Открытый российский фестиваль анимационного кино в Суздале проводится при поддержке Министерства культуры России и является единственным профессиональным смотром отечественной анимации. Ежегодно в нем принимает участие более 1500 режиссеров, художников, сценаристов и представителей других анимационных профессий из пяти десятков студий страны, а также студентов профильных учреждений и ценителей мультфильмов. На церемонии закрытия фестиваля 17 марта по традиции будут объявлены победители конкурсной программы.