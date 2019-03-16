Отец Началовой назвал причину смерти певицы

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Причиной смерти певицы Юлии Началовой стала остановка сердца после заражения крови. Об этом сообщил ТАСС отец артистки, композитор Виктор Началов со ссылкой на врачей.

Началова умерла в субботу в возрасте 38 лет в московской больнице. Ранее днем врачи сделали ей операцию на ноге.

"Сильный абсцесс, заражение крови. Сердце не выдержало", - сказал Началов. По его словам, "врачи делали все гениально, старались", но спасти певицу не удалось.

Дата и место прощания пока не определены, уточнил он.

Юлия Началова родилась 31 января 1981 года в Воронеже в семье композитора и музыканта. С раннего детства занималась музыкой, в начале 1990 приняла участие в телевизионном конкурсе "Утренняя звезда", на котором познакомилась с певицей Ириной Понаровской. Понаровская несколько лет была наставником начинающей звезды.

Началова выпустила семь альбомов. Самыми известными стали композиции "Герой не моего романа", "Между мной и тобой", "Цветик-семицветик". Много работала на телевидении и принимала участие в популярных шоу, была ведущей шоу "Один в один" на телеканале "Россия-1".