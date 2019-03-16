Продюсер "Гурвинека" заявил, что сборы картины оказались примерно в пять раз ниже ожиданий

СУЗДАЛЬ, 16 марта. /ТАСС/. Сборы от проката отечественного анимационного фильма "Гурвинек. Волшебная игра" после отказа от проката крупнейшими российскими кинотеатрами оказались почти в пять раз ниже ожиданий продюсеров и составили на данный момент около 20 млн рублей. Об этом ТАСС сообщил в субботу продюсер ленты Вадим Сотсков в кулуарах Открытого российского фестиваля анимационного кино.

Мультфильм "Гурвинек. Волшебная игра" вышел в прокат российских кинотеатров 7 марта, однако крупные сети отказались показывать его из-за того, что Минкультуры не выдало прокатное удостоверение бельгийской анимационной картине "Королевский корги", выход которой был запланирован на этот же день. 16 марта крупнейшие кинотеатры начали показывать мультфильм про Гурвинека после того, как Минкультуры РФ выдало прокатное удостоверение на показ зарубежной картины "Королевские корги" с 21 марта.

"Сейчас (с начала проката 7 марта) собрали чуть более 20 млн рублей. Это мало. Мы ориентировались на сборы больше 100 млн рублей", - сказал Сотсков.

"В данной ситуации можно всех понять - сети хотят зарабатывать деньги. Это их право, это их кинотеатры, это их собственность, мы не можем их заставлять брать наше кино. Поэтому я очень рад, что мы договорились с сетями, они взяли наше кино, и они поддерживают российскую анимацию", - добавил он.

Режиссер о первых откликах

Как сообщила ТАСС режиссер фильма Инна Евланникова, для творческой группы, работавшей над картиной, бойкот кинотеатров стал большой неожиданностью, однако она надеется, что после возврата в широкий прокат зрители по достоинству оценят работу.

"Мне кажется, что несмотря на то, что нас бойкотировали, фильм смотрело много народу относительно тех кинотеатров, которые вставили его в сетку [прим], и это довольно хороший показатель. Я видела детей и взрослых на премьере - никто плохого слова не сказал", - сказала она.

Мультфильм "Гурвинек. Волшебная игра" рассказывает о приключениях необычного десятилетнего мальчика Гурвинека из Чехии. По сюжету, герой мечтает лишь об одном - завершить последний уровень невероятно сложной компьютерной игры. Тогда его имя попадет в заветный зал славы, мальчик отделается от нападок школьных задир и станет гордостью для отца.