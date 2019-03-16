Максим Галкин назвал Юлию Началову светлым и талантливым человеком

"Умерла Юля Началова. Так больно, что ушел такой светлый, талантливый человек. Да, переживали, следили за страшными обрывками новостей о её тяжелом состоянии, но уверены были, что выкарабкается, ведь невозможно, чтоб так рано", - написал Галкин в субботу на своей странице в Instagram. Артисты вместе работали на проекте "Один в один" на телеканале "Россия-1", где Началова была ведущей.

Началова скончалась в субботу на 39-м году жизни в московской больнице. Ранее днем врачи сделали ей операцию на ноге. Причиной смерти стала остановка сердца после заражения крови. Дата и место прощания с певицей пока не определены.

Певица выпустила семь альбомов. Самыми известными стали композиции "Герой не моего романа", "Между мной и тобой", "Цветик-семицветик". Много работала на телевидении и принимала участие в популярных шоу.