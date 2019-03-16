Театры из Петербурга представят на "Золотой маске" спектакли для семейного просмотра

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Петербургские спектакли "Комната Герды" и "Я озвучиваю мультик", предназначенные для семейного просмотра, покажут в воскресенье на Фестивале "Золотая маска" в Москве. Одна из постановок представляет собой виртуозную фантазию на тему "Снежной королевы" Андерсена, другая - вовлекает юных зрителей в сотворчество с артистами.

Спектакль "Комната Герды" Театра "Особняк" и лаборатории Яны Туминой уже стал событием культурной жизни Петербурга и отмечен театральной премией "Золотой софит". Эта работа в жанре "лирического хоррора" будет показана в филиале Театра имени Александра Пушкина.

"Когда ставишь спектакль, попадающий в категорию "для семейного просмотра", важно соблюсти грань: чтобы твоя работа была "прочитана" и взрослой, и юной аудиторией. Мой зритель на этом спектакле - это простодушный взрослый и думающий ребенок: дети на нем умнеют, а взрослые становятся наивнее", - сказала в беседе с журналистами режиссер Яна Тумина.

Эта история любви, веры и надежды, утраты и обретения воплощается на сцене одной молодой актрисой - Алисой Олейник, которая за 80 минут, не выходя из комнаты своей героини, поживает на сцене большую жизнь. Она прекрасно танцует, работает с большими куклами и пластически перевоплощается, трансформируясь из состарившейся Герды в девочку, из Маленькой разбойницы - в бабушку-финку. При этом на сцене разворачивается целый мир чувств и страстей - всего того, что человек при желании может обнаружить в самом себе. "Самая запоминающаяся из последних просмотренных постановка. Шедевр! Игра актрисы - просто восторг! Схожу еще раз, так захотелось рассмотреть детали", - записал в блоге один из зрителей спектакля.

В этот же день артисты Театра "На Литейном" покажут в Центре имени Всеволода Мейерхольда спектакль "Я озвучиваю мультик". Здесь юные зрители вместе с артистами и главным героем мультфильма, мальчиком Петей, отправляются в путешествие по Санкт-Петербургу и сами озвучивают то, что видят на экране: дождь, шуршание листьев, скрип снега, шум улиц. Коллективными усилиями они образуют уникальный актерский оркестр, который извлекает музыку из самых обычных и, на первый взгляд, немузыкальных предметов: кухонной утвари, строительных инструментов и всего того, что может случайно оказаться под рукой.

В спектакле режиссера Александры Ловянниковой дети с неожиданной стороны откроют для себя город, научатся слышать и слушать мир вокруг, узнают новый вид творчества, получат опыт необычного использования обычных предметов. Этот спектакль-игра очень нравится петербуржцам разных поколений, хотя на афише возраст зрителей обозначен как 6+.