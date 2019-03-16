Все оперы Римского-Корсакова прозвучат в Мариинке на фестивале в честь юбилея классика

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 марта. /ТАСС/. Все оперы Николая Римского-Корсакова (1844-1908) будут исполнены в Мариинском театре в дни фестиваля, посвященного 175-летию классика. Праздник откроется в воскресенье гала-концертом из произведений композитора на Новой сцене Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева, а затем пройдет и в других городах страны, сообщили корреспонденту ТАСС в пресс-службе театра.

"Мариинский театр подготовил к юбилею композитора обширную фестивальную программу "Римский-Корсаков 175", которая охватит Санкт-Петербург, Владивосток, Владикавказ и Москву. Великому русскому композитору также будет посвящен Восемнадцатый Московский Пасхальный фестиваль - его мероприятия пройдут по всей стране. Фестиваль Мариинского театра пройдет с 17 марта по 12 апреля и включит исполнение всех 15 опер, 79 романсов, большинства его симфонических и хоровых произведений", - рассказали в пресс-службе.

После воскресного гала-открытия марафон продолжится показами репертуарных спектаклей - "Псковитянка", "Майская ночь", "Снегурочка", "Ночь перед рождеством", "Царская невеста", "Садко", "Сказка о царе Салтане", "Сказание о невидимом граде Китеже", "Золотой петушок". Особым событием фестиваля 26 и 28 марта станет премьера одноактных опер "Кащей Бессмертный" и "Моцарт и Сальери" в постановке Вячеслава Стародубцева. Еще одна премьера, опера "Боярыня Вера Шелога", написанная Римским-Корсаковым как пролог к "Псковитянке" (в третьей редакции), будет исполнена в один вечер с "Псковитянкой" 18 марта.

Будет показан балет на музыку симфонической сюиты Римского-Корсакова "Шехеразада" в хореографии Михаила Фокина и оформлении Льва Бакста, в концертном исполнении прозвучат такие репертуарные редкости, как "Млада", "Сервилия", "Пан-воевода" (никогда не ставившаяся в Мариинском). Солисты Академии молодых оперных певцов в трех камерных вечерах представят антологию романсов русского классика, отдельный концерт дадут лауреаты Международного конкурса молодых оперных певцов имени Николая Римского-Корсакова и студенты Санкт-Петербургской государственной консерватории, носящей его имя. Спектаклями "Псковитянка", "Сказание о невидимом граде Китеже", "Золотой петушок", а также концертными исполнениями опер "Млада" и "Сервилия" продирижирует Валерий Гергиев.

Отметят юбилей Николая Римского-Корсакова и в филиалах Мариинского театра. Приморская сцена - большим гала-концертом при участии солистов оперной труппы, хора и симфонического оркестра Приморской сцены Мариинского театра под управлением Павла Смелкова, а также показами собственных постановок опер "Царская невеста" и "Сказка о царе Салтане". В Филиале Мариинского театра в Республике Северная Осетия-Алания прозвучат камерные, вокальные и симфонические сочинения композитора.

Римский-Корсаков в Мариинском

Мариинский театр по праву называют "домом" Римского-Корсакова - на его сцене состоялись мировые премьеры семи из 15 опер композитора, а за 146 лет, прошедших с постановки первой из них - "Псковитянки" (1873) - было осуществлено около 50 различных спектаклей. На протяжении этого времени имя Николая Андреевича Римского-Корсакова не исчезало из афиши сначала императорского Мариинского, затем государственного Кировского театра, а в его операх блистали звезды петербургской-ленинградской труппы.

В 1994 году, в год 150-летия со дня рождения композитора, Мариинский театр по инициативе Валерия Гергиева провел крупный фестиваль, посвященный Римскому-Корсакову. Спустя 25 лет Мариинский посвящает классику мировой оперы праздник всероссийского масштаба.