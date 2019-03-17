"Желтые жилеты" не помешали Большому театру собрать аншлаг на гастролях в Париже

ПАРИЖ, 17 марта. /Корр. ТАСС Ольга Свистунова/. Протестная акция "желтых жилетов" и вызванные ею уличные беспорядки и транспортный коллапс не помешали Большому театру России (ГАБТ), открывшему в субботу двухдневные гастроли в Большом зале Парижской филармонии, собрать аншлаг на малоизвестной французам опере Николая Римского-Корсакова "Псковитянка", прозвучавшей в концертном исполнении. Зал, рассчитанный на 2 тыс. 400 мест, был заполнен до отказа, а завершился трехчасовой спектакль продолжительной овацией зрителей, передает корреспондент ТАСС.

Начало "Псковитянки" было объявлено на 20:30 часов по парижскому времени (22:30 мск). К этому сроку в Париже было еще очень неспокойно из-за продолжавшейся акции "желтых жилетов". Как передавали СМИ, по данным МВД, в акции 16 марта в столице Франции приняли участие около 10 тыс. человек, задержаны 192 демонстранта.

"Конечно, у нас были опасения, соберется ли огромный зал слушать малоизвестную русскую оперу, когда в городе такое происходит, - поделился в беседе с корреспондентом ТАСС генеральный директор Большого театра Владимир Урин. - Но, к счастью, наши опасения не оправдались. Зал был полон".

Урин признался, что "радовался этому залу". "Надо было видеть лица этих людей: они были прекрасны. Ради этого стоит работать. Замечательная русская музыка облагораживает сердца", - убежден гендиректор ГАБТ.

Он напомнил, что несколькими днями ранее солисты оперы, хор и оркестр Большого театра выступили в Тулузе, где приняли участие в первом фестивале "Франко-русские музыкальные сезоны" (Les Musicales franco-russes), созданном по инициативе музыкального руководителя - главного дирижера Большого театра Тугана Сохиева. "Маэстро также является руководителем Национального оркестра Капитолия Тулузы, который возглавляет с 2008 года, и на этом посту прикладывает немало усилий для сближения России и Франции, часто исполняя произведения российских композиторов", - отметил Урин.

Он рассказал, что в Тулузе Большой театр выступил три вечера подряд с 13 по 15 марта, в течение которых дал концерт хора, представил оперу Чайковского "Пиковая дама" в концертном исполнении, а потом в таком же варианте показал "Псковитянку" Римского-Корсакова. "Все три вечера имели огромный успех и прошли с невероятным аншлагом", - заявил руководитель ГАБТ.

"Иван Грозный" и "Русская весна"

Теперь подобная картина повторяется в Париже. В субботу парижане с восторгом и аншлагом принимали малоизвестную им "Псковитянку", которую во Франции представляют под названием "Иван Грозный".

Ранее в интервью ТАСС Сохиев пояснил, что французской публике "Псковинянка" знакома под названием "Иван Грозный". Именно так в 1909 году впервые представил оперу в "Русских сезонах" Сергей Дягилев (с Федором Шаляпиным в главной партии), и в этом году опера отмечает 110-летний юбилей своей парижской премьеры.

Во время нынешних гастролей Большого театра в роли русского царя выступил Станислав Трофимов, партию псковской княжны Ольги исполнила Динара Алиева. За дирижерским пультом был Туган Сохиев.

В воскресенье, 17 марта, Большой театр даст концерт в Парижской филармонии под названием "Русская весна". Его программу составили произведения Сергея Рахманинова, Александра Бородина и Георгия Свиридова. Это будет заключительный вечер французских гастролей Большого театра.