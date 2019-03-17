Учрежденный Абрамовичем фонд кино утвердит первые проекты к концу мая

СУЗДАЛЬ, 17 марта. /ТАСС/. Фонд развития современного кинематографа "Кинопрайм", учрежденный бизнесменом Романом Абрамовичем, начнет прием заявок в апреле и определится с первыми проектами, которым окажет финансовую помощь, ориентировочно к концу мая 2019 года, сообщил ТАСС в кулуарах Открытого российского фестиваля анимационного кино в Суздале исполнительный директор фонда Антон Малышев.

"Мы пока еще не объявили официальный сбор заявок, я думаю, что мы в начале апреля это сделаем, но интерес достаточно большой. Мне лично поступило уже достаточно много информации о разных проектах, которые заинтересованы в сотрудничестве с "Кинопраймом" <…> Первый пакет проектов по поддержке, с учетом разумных сроков их экспертизы, мы увидим, я думаю, к концу мая. Дело в том, что есть проекты, для которых важна поддержка на стадии завершения производства. Думаю, что экспертиза там не должна быть слишком долгой", - сказал он.

По словам Малышева, руководство фонда планирует, что объем поддержки одного проекта не будет превышать 100 млн рублей, таким образом в этом году финансирование могут получить до 15 проектов.

"С точки зрения жанров никаких ограничений нет. Речь идет о поддержке качественного кино, свежего, талантливого, интересного, а такое кино может возникнуть в любом жанре. Здесь скорее зависит от конкретного проекта, а не от жанра. В соответствии с уставом, фонд может поддерживать в том числе и сериалы, хотя, конечно, основное внимание все-таки планируется уделить именно полнометражному кино, которое выходит в прокат", - добавил он.

Согласно данным системы СПАРК, фонд развития современного кинематографа "Кинопрайм" был учрежден Абрамовичем 26 февраля. В качестве основного вида деятельности организации в документах указано "предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки". Ранее создание фонда поддержали министр культуры РФ Владимир Мединский и советник президента РФ по культуре Владимир Толстой, возглавляющий совет Фонда кино при правительстве РФ. Инвестиции в фонд за три года составят 6 млрд рублей, в том числе в 2019 году планируется распределить 1 млрд рублей.