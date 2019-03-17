Иркутская область приняла эстафету всероссийского театрального марафона

ИРКУТСК, 17 марта. /ТАСС/. Тувинский государственный театр кукол выступит в Иркутске, а труппа Иркутского академического драматического театра им. Н.П. Охлопкова отправится на гастроли в Красноярск в рамках Всероссийского театрального марафона. Об этом сообщила начальник отдела профессионального искусства и организационной работы министерства культуры и архивов Иркутской области Наталия Плинт журналистам в воскресенье.

"Республика Тыва привезла в наш регион символ Всероссийского театрального марафона, который передает актерам Иркутского академического драматического театра имени Охлопкова, а охлопковцы повезут этот символ в Красноярск. Таким образом театральный марафон шествует по территории России", - сказала она.

Актеры Тувинского театра кукол в воскресенье в торжественной обстановке передали иркутянам символ Года театра. Его труппа впервые приехала на гастроли в Иркутск и выступит на сцене театра кукол "Аистенок".

Иркутскую область в марафоне представит труппа драматического театра им. Н.П. Охлопкова, которая 21-23 марта покажет в Красноярске спектакль по повести Валентина Распутина "Последний срок" и "Старомодную комедию" по пьесе Алексея Арбузова.

В соответствии с указом президента России Владимира Путина 2019 год в России объявлен Годом театра. В его рамках запланированы масштабные международные и всероссийские мероприятия, в том числе Всероссийский театральный марафон. Он стартовал 18 января во Владивостоке, за это время театральную эстафету приняли Хабаровск, Южно-Сахалинск, Петропавловск-Камчатский, Биробиджан, Благовещенск, Магадан, Анадырь, Якутск, Чита, Улан-Удэ. Марафон продлится до конца 2019 года, в нем примут участие все 85 регионов страны.