Эксперт: рост числа мультсериалов мешает производству короткометражной анимации

СУЗДАЛЬ, 17 марта. /ТАСС/. Увеличение объемов производства отечественных мультсериалов стало препятствием для развития короткометражного кино. Такое мнение выразил корреспонденту ТАСС в воскресенье директор Открытого российского фестиваля анимационного кино в Суздале, президент комиссии анимационного кино Союза кинематографистов РФ Александр Герасимов.

"Сейчас действительно происходит крен в сторону сериалов, это нормально, потому что продюсеры сериалов прежде всего хотят влиться в индустрию, хотят делать конкурентоспособные продукты, которые бы потом приносили прибыль. Другое дело, что в условиях нехватки кадров, крайне ограниченных бюджетов у нас автоматически начинает страдать сегмент короткометражной анимации, дебютной анимации, которая, по сути, является кузницей кадров для индустрии - теряется преемственность, квалификация, когда специалистов со студенческой скамьи ставят на сериал с жесткими сроками", - сказал он.

По словам Герасимова, в этом году в конкурсе на фестивале в Суздале участвовало рекордное количество сериалов - 20, причем большинство из них были представлены в конкурсной программе впервые.

"Сокращается авторское, короткометражное [кино], дебюты. Не в разы, но, по моим подсчетам, где-то процентов на 20 сократилось количество заявленных короткометражных проектов по отношению с тем, что было год-два назад", - сказал он.

В этом году в конкурсную программу смотра было отобрано 27 студенческих работ, семь дебютов, 30 фильмов опытных мастеров, 20 эпизодов новых сериалов, четыре полнометражных мультфильма и 19 прикладных работ - роликов, музыкальных фильмов, коммерческих сюжетов, всего 107 фильмов.

Открытый российский фестиваль анимационного кино проводится при поддержке Министерства культуры России и является единственным профессиональным смотром отечественной анимации. Ежегодно в нем принимает участие более 1500 режиссеров, художников, сценаристов и представителей других анимационных профессий из пяти десятков студий страны, а также студентов профильных учреждений и ценителей мультфильмов. 17 марта на церемонии закрытия фестиваля по традиции будут объявлены победители конкурсной программы.