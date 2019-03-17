Эксперт: нехватка режиссеров анимации является острейшей проблемой отрасли

СУЗДАЛЬ, 17 марта. /ТАСС/. Недостаток профессиональных режиссеров анимационного кино является серьезной проблемой отрасли, в российских вузах ежегодно выделяется около 10 бюджетных мест по этой специальности. Об этом ТАСС сообщила на площадке XXIV Открытого российского фестиваля анимационного кино в Суздале киновед, член союза кинематографистов России Алена Сычева.

"Ситуация в том, что у нас анимационное образование для режиссеров сходит на нет, около 10 человек в год - это чудовищно мало. У нас со средним звеном все в порядке - с художниками, с аниматорами, с дизайнерами, а режиссеров не хватает. В мастерской учится 10 человек, из них два человека остаются в профессии, и это катастрофично", - сказала она, подчеркнув, что часть выпускников профессиональных вузов уезжает работать за границу.

По данным киноведа, на бюджетной основе выпускников по специальности "Режиссер анимации и компьютерной графики" в России готовят только Всероссийский государственный институт кинематографии имени С.А. Герасимова (шесть мест, а также шесть мест в филиалах вуза), Санкт-Петербургский государственный институт кино и телевидения (одно место) и Казанский государственный институт культуры (три места). Стоимость контрактного обучения в этих вузах в среднем колеблется от 200 до 300 тыс. рублей в год.

Как сообщил ТАСС директор Открытого российского фестиваля анимационного кино в Суздале, президент комиссии анимационного кино Союза кинематографистов РФ Александр Герасимов, тема подготовки профессиональных кадров станет одной из центральных тем юбилейного, 25-го фестиваля, который пройдет в 2020 году.

"Денег становится больше в отрасли, это видно невооруженным глазом - и государство помогает, частных денег становится больше, а подготовка кадров не успевает за этим. Выпускников ВГИКа работодатели сразу разбирают, причем их разбирают на сериалы. Вузы должны набирать раз в пять больше студентов-режиссеров, чем доводить до выпуска, потому что, мы же знаем, что из 10 человек в мастерской, как правило, доучиваются меньше половины", - сказал он.

Открытый российский фестиваль анимационного кино проводится при поддержке Министерства культуры России и является единственным профессиональным смотром отечественной анимации. Ежегодно в нем принимает участие более 1500 режиссеров, художников, сценаристов и представителей других анимационных профессий из пяти десятков студий страны, а также студентов профильных учреждений и ценителей мультфильмов. 17 марта на церемонии закрытия фестиваля по традиции будут объявлены победители конкурсной программы.