Большой симфонический оркестр дал концерт в Москве в честь воссоединения Крыма с Россией

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Большой симфонический оркестр им. П. И. Чайковского и дирижер Владимир Федосеев в воскресенье дали концерт в зале московского парка "Зарядье". Выступление прошло в рамках фестиваля "Крымская весна", передает корреспондент ТАСС.

"Сегодня прозвучит музыка Рахманинова, который бывал в Крыму, жил там, наслаждался этим воздухом. Трое молодых пианистов исполнят по одной части, как бы переносясь туда, где был композитор", - сообщил журналистам Федосеев перед концертом.

Творчество Сергея Рахманинова тесно связано с полуостровом. Свое первое произведение композитор написал в Крыму, там же в 1917 году состоялся его последний концерт перед отъездом из России. За следующие 25 лет композитор написал всего шесть произведений, объясняя это тем, что утратил желание писать, оторвавшись от Родины и музыкальных корней.

Для исполнения Второго фортепианного концерта Рахманинова пригласили солистов Ивана Бессонова, Даниила Харитонова и Владислава Хандогого. "Это один из самых известных и популярных пианистических концертов в мире и самый популярный концерт самого Сергея Васильевича, - подчеркнул Харитонов. - Публика всегда горячо его приветствует".

Для лауреата Международного конкурса имени Чайковского, ныне студента Королевского колледжа музыки в Лондоне это первое выступление с маэстро Федосеевым. "Я уже выступал с Большим симфоническим оркестром на конкурсе "Щелкунчик", а с маэстро Владимиром Ивановичем у меня сегодня дебют. Это большая честь и огромный опыт для меня - выступать с такими мастерами", - поделился пианист.

Объединяющая культура

Маэстро Федосеев рассказал, что 12 раз был в Крыму, отдыхал там с супругой. "Я общался с крымчанами, это замечательные люди", - вспомнил он.

Дирижер посетовал на политические проблемы в отношениях России и Украины, выразив уверенность, что "культура останется вечным соединением наших великих народов".

"Я очень переживаю, что мы не вместе, - признался Федосеев. - У меня не укладывается в сознании, что мы можем расстаться. Этого не случится, потому что культура, как сказал Достоевский, соединяет все, и на этот случай тоже защитит нас. Наши культуры неразлучны, у нас общие молитвы, и культура вернет нас друг другу".

"Мы поем украинские песни, а украинцы поют русские песни", - заметил маэстро и в подтверждение напел украинскую народную песню "Гандзя".