В Калининграде открылся музыкальный фестиваль "Баховские дни"

КАЛИНИНГРАД, 17 марта. /ТАСС/. Музыкальный фестиваль "Баховские дни", приуроченный к очередной годовщине со дня рождения выдающегося немецкого композитора, органиста-виртуоза Иоганна Себастьяна Баха, открылся в воскресенье в Калининграде. Шедевры одного из крупнейших представителей мировой музыкальной культуры, а также его современников и последователей будут представлены шестью концертами в органном зале Кафедрального собора, сообщил ТАСС пресс-секретарь собора Владимир Силиневич.

"Первые "Баховские дни" в историческом Кафедральном соборе на острове Иммануила Канта, названного в честь знаменитого немецкого философа и земляка Баха, собрали в Калининграде ярких и знаменитых музыкантов, пропагандистов творчества гения духовной музыки из городов России, а также из Словакии", - сказал он.

Музыка Баха будет звучать на многих инструментах, но чаще всего на органе - любимом инструменте композитора. К тому же Кафедральный собор располагает уникальным органным комплексом, одним из лучших в России и Европе, отметил собеседник агентства. Из открытых источников известно, что в марте 1829 года, когда произошел всплеск интереса к композитору, в Кенигсберге (нынешний Калининград) в исполнении пианиста и композитора Феликса Мендельсона прозвучали знаменитые баховские "Страсти по Матфею".

Калининградцев и гостей города на начавшемся фестивале ожидает встреча с одним из крупнейших европейских органистов современности, композитором из Словакии Станиславом Шуриным. За выдающийся вклад в популяризацию творчества Баха среди современников Ассоциацией Ars Ante Portas он был удостоен приза Sebastian ("Себастьян"). Музыкант изменил свой концертный график для того, чтобы прилететь на фестиваль в Калининград.

Программу "Бах на все времена" представит российский органист, клавесинист и композитор Федор Строганов. Калининградцам он стал известен в 2001 году, когда на проходившем здесь втором Международном конкурсе молодых органистов имени Микаэла Таривердиева удостоился специального диплома "За артистизм и верность традициям органного исполнительства". Сочинения "Золотой коллекции эпохи" Баха исполнит лауреат многих международных конкурсов скрипачка Лада Морозова. Знаменитая органная месса Баха, один из его самых фундаментальных трудов для органа, а также музыка его современников прозвучит в исполнении заслуженного артиста РФ Александра Князева - музыканта, хорошо известного далеко за пределами России своим высочайшим исполнительским мастерством. Этот концерт завершит фестиваль 31 марта в день рождения Баха.

Открыл же первые "Баховские дни" сегодня ансамбль старинной музыки "Les Moscovites" из Москвы. Музыканты представили программу из произведений композиторов эпохи барокко, ярчайшим представителем которой является Бах.

О Кафедральном соборе и органном комплексе

Кафедральный собор в Калининграде (Кенигсбергский кафедральный собор) был построен в 1380 году. Во время Второй мировой войны, при бомбардировках города в августе 1944 года английской авиацией, собор очень сильно пострадал. В 1992 году началась реставрация исторического здания, и спустя шесть лет привели в порядок его внешний облик, а затем и внутренний.

Также в концертном зале был установлен первый духовой орган, к которому позже прибавился второй - самый большой в Европе. Общее количество регистров двух органов - 122. Это самый большой орган последнего поколения по количеству регистров в России и Европе. Общий монтаж лепнины и деталей из дерева большого органа был воссоздан в стиле барокко по сохранившимся черно-белым фотографиям кенигсбергского органа XVIII века. Над органом возвышается огненно-красная птица феникс - символ вечного возрождения.