Ансамбль "Березка" отметит 70-летний юбилей большим гастрольным туром по России

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Легендарная "Березка" в понедельник начинает большой российский гастрольный тур, приуроченный к 70-летию ансамбля. Впервые за эти годы коллектив выступит в 28 городах России - от Москвы до Владивостока.

"Во время тура артисты дадут концерты, составленные из лучших номеров "Березки", во Владимире, Дзержинске, Кирове, Ижевске, Уфе, Стерлитамаке, Оренбурге, Магнитогорске, Челябинске, Перми, Екатеринбурге, Кургане, Тюмени, Омске, Новосибирске, Новокузнецке, Томске, Кемерове, Барнауле, Красноярске, Ангарске, Иркутске, Улан-Удэ, Чите, Благовещенске, Комсомольске-на-Амуре, Хабаровске и Владивостоке", - перечислила ТАСС пресс-секретарь управляющего делами президента РФ Елена Крылова.

Она отметила, что во многих городах ансамбль выступит впервые. По ее словам, "артистам предстоит проехать на автобусах и поездах 14,5 тыс. км".

Крылова отметила, что "Березка" за 70 лет "стала эталонным олицетворением классической славянской культуры танца, получила мировую известность и объездила с гастролями весь земной шар, неизменно собирая аншлаги". "Часто работать коллективу приходилось в сложных, иногда даже экстремальных условиях - при низких температурах на открытых фестивалях в Японии или на 40-градусной жаре в Греции. В эпоху холодной войны и "железного занавеса" "Березка" стала настоящим связующим звеном, средством культурного диалога и общения между странами и людьми", - добавила собеседница агентства.

О "Березке"

Государственный академический хореографический ансамбль "Березка" находится в ведении Управления делами президента РФ. В 1949 году его создала народная артистка СССР Надежда Надеждина. Увидев на старинной литографии хоровод, она поставила танец, до сих пор остающийся визитной карточкой ансамбля, - 20 девушек с веточками березы в руках "плывут" по сцене.

"Березка" не раскрывает секрет этого бесшумного и плавного шага, но специалисты отмечают, что большую роль играют костюмы - сарафаны в пол из тяжелой шерсти. Стиль, созданный в ансамбле, - это синтез народного танцевального фольклора и школы классического танца. На счету Надеждиной созвездие шедевров - хороводы "Цепочка", "Лебедушка", "Прялица", "Сударушка", вальс "Березка", "Цветы полевые".

После смерти Надеждиной в 1979 году художественным руководителем "Березки" стала ее ученица, народная артистка СССР Мира Кольцова. Она сохранила прежние традиции ансамбля, одна из которых - только живое музыкальное сопровождение танца. Поэтому в ансамбль входит и оркестр русских народных инструментов.