"Брянцевский фестиваль" начнется в Петербурге при участии 23 детских театров

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 18 марта. /ТАСС/. XX Международный "Брянцевский фестиваль" откроется в понедельник в Санкт-Петербурге при участии 23 детских театральных коллективов из городов России и зарубежья. Он будет проходить до 22 марта в ТЮЗ имени Александра Брянцева, где этот праздник родился и обрел широкую известность, сообщили ТАСС в пресс-центре фестиваля.

Показы начнутся со спектакля "Шар на ладони" по новеллам знаменитого циркового клоуна Леонида Енгибарова. Роли исполнят юные артисты Музыкального театра "Серебряный ключик" культурного центра "Ижорский" (Санкт-Петербург).

"В течение четырех фестивальных дней на Малой сцене ТЮЗа пройдут показы 23 постановок детских театральных коллективов из разных городов России и стран зарубежья. В 2019 году в оргкомитет фестиваля поступило около 200 заявок. Члены жюри во главе с народным артистом России Николаем Ивановым выбрали лучшие спектакли школьных театров, детских домов культуры, подростковых театральных центров, которые и составят фестивальную программу. Уже попадание этих коллективов в число участников является признанием их успеха", - рассказали в пресс-центре.

На сцену выйдут юные артисты из Санкт-Петербурга, Москвы, Тюмени, Сургута, Мурманска, Новосибирска, Екатеринбурга, Нарвы (Эстония), Резекне (Латвия), Хельсинки (Финляндия) и села Новопавловка (Киргизия).

Для юных артистов будут организованы открытые уроки по сценической речи "Exercice: необходимый технический минимум" и по сценическому движению "Развитие психофизических качеств как основа мастерства". Их проведут педагоги Российского государственного института сценических искусств, а для руководителей театров предусмотрены круглые столы для обсуждения спектаклей. Лауреаты получат призы в различных номинациях.

Свою историю "Брянцевский фестиваль", названный именем выдающегося деятеля детского театра Александра Брянцева, ведет с 2000 года. С тех пор в нем приняли участие тысячи школьников из России и других стран, многие из которых в будущем связали свою жизнь с театром. Ныне это самый крупный и престижный детский фестиваль во всем Северо-Западном регионе, который позволяет руководителям театральных коллективов увидеть спектакли своих коллег, обменяться опытом и повысить профессиональный уровень, а юным актерам - проявить себя перед широкой заинтересованной аудиторией. В насыщенной театральной программе представлены все жанры сценического искусства.