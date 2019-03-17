Музей Римского-Корсакова в Петербурге в день 175-летия классика откроется после ремонта

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 18 марта. /ТАСС/. Мемориальная музей-квартира Николая Римского-Корсакова в Санкт-Петербурге в день 175-летия со дня рождения классика русской оперы вновь примет гостей после завершения капитального ремонта. Здесь откроется международная научная конференция, сообщила ТАСС пресс-секретарь Музея театрального и музыкального искусства Ольга Комок.

"В квартире композитора на Загородном [проспекте] 18-21 марта будет проходить Международная научная конференция "Римский-Корсаков-175. Год за годом". Партнерами конференции выступают Санкт-Петербургская государственная консерватория имени Римского-Корсакова и Санкт-Петербургский государственный университет. Участниками конференции станут более 40 ученых из России, стран Европы, США и Австралии, что свидетельствует об огромном международном интересе музыкального мира к творческому наследию русского гения", - рассказала собеседница агентства.

Почетными спикерами станут профессор Ричард Тарускин (США) и Марина Фролова-Уокер (Великобритания). По материалам конференции будет опубликован юбилейный сборник статей, а к началу научной встречи выпущен буклет с программой и тезисами докладов. Главные темы конференции - судьба наследия Римского-Корсакова с 1908 года по сей день, позиционирование сочинений композитора в разные десятилетия в контексте меняющихся политических режимов, а также его наследие в современной концертной и оперной практике.

По словам собеседницы агентства, "музейщики особенно гордятся тем, что, несмотря на всем известные тяготы и опасности процесса капитального ремонта в старом здании, мемориальная квартира сохранила в неприкосновенности все детали уникальных сохранившихся интерьеров, более того, здесь восстановлен рисунок паркета, который был в квартире при жизни Римского-Корсакова". Возобновляет работу мультимедийный проект, с помощью которого каждый может стать дирижером, знатоком оркестра, диджеем-аранжировщиком.

В рамках параллельной программы конференции состоятся три праздничных концерта, в том числе и в Большом зале Филармонии, с приглашением солистов оперных театров России и именитых музыкантов. Среди участников - Квартет имени Римского-Корсакова, солисты Мариинского театра и Филармонии, Санкт-Петербургский государственный академический симфонический оркестр, Хор Консерватории, Петербургский камерный хор.

Римский-Корсаков и Петербург

Почти вся жизнь Николая Римского-Корсакова (1844-1908) прошла в Санкт-Петербурге, где им были созданы оперы "Садко", "Сказка о царе Салтане", "Сказание о невидимом граде Китеже и деве Февронии", "Золотой петушок" и многие другие произведения. В квартире, где он жил, открыт мемориальный музей с уникальным собранием подлинных предметов быта XIX века, личных вещей и рукописей композитора.

Классик многие годы был ведущим профессором консерватории, где воспитал плеяду композиторов. Рядом со зданием консерватории имени Римского-Корсакова установлен памятник композитору. На его родине - в Тихвине под Петербургом - проводится Международный конкурс молодых оперных певцов имени Римского-Корсакова, открывший много замечательных вокальных дарований

Николай Андреевич активно сотрудничал с Императорским Мариинским театром, где впервые были поставлены семь из 15 его опер. Накануне Мариинский театр открыл фестиваль "Римский-Корсаков 175", который охватит Санкт-Петербург, Владивосток, Владикавказ и Москву.