Фильм "Капитан Марвел" собрал более 1 млрд рублей за две недели проката в России

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Кинофильм "Капитан Марвел" вторую неделю подряд лидирует в кинопрокате в России и странах СНГ. Согласно предварительным данным портала kinobusiness.com за 14-17 марта, общие сборы картины в России составили 1,067 млрд рублей.

первый фильм о женщине-супергерое в киновселенной Marvel

Девяностые, гранж и котик: первый фильм о женщине-супергерое в киновселенной Marvel

Фантастический фильм режиссеров Анны Боден и Райана Флека вышел на отечественные экраны 7 марта. За прошедший уик-энд фильм принес создателям 231,5 млн рублей. Лента, снятая по мотивам комиксов о супергероях издательства Marvel Comics, повествует о пилоте ВВС США Кэрол Дэнверс, которая приобретает сверхъестественные способности после столкновения с инопланетянами. В фильме снимались Бри Ларсон, Сэмюэл Л. Джексон, Джуд Лоу, Бен Мендельсон.

Второе место по сборам занял полнометражный мультфильм "Как приручить дракона - 3", вышедший в российский прокат 21 февраля. Картина режиссера Дина ДеБлуа принесла создателям за уик-энд 116,8 млн рублей. Сюжет мультфильма повествует о приключениях молодого викинга Иккинга, девушки Астрид и дракона Беззубика. Роли озвучивали Джей Барушель, Кейт Бланшетт, Джерард Батлер, Джона Хилл.

Третью строчку занял российский фильм ужасов "Пиковая дама: Зазеркалье", заработавший за первые выходные 48,2 млн рублей. Премьера картины Александра Домогарова - младшего состоялась 14 марта. В основе сюжета лежит история о воспитанниках школы-интерната, расположенной в старом особняке, в котором в позапрошлом столетии были убиты несколько детей. В фильме снимались Ангелина Стречина, Даниил Муравьев-Изотов, Клаудиа Бочар, Владислав Коноплев, Эльвира Шилова, Игорь Яшанин.