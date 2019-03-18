СМИ: умер автор музыки к фильму "Криминальное чтиво" Дик Дейл

ТАСС, 18 марта. Гитарист Дик Дейл (настоящее имя Ричард Энтони Монсур) умер в субботу в возрасте 81 года. Об этом в воскресенье сообщил портал TMZ со ссылкой на музыканта Сэма Болла, игравшего с Дейлом.

Дик Дейл известен как родоначальник музыкального стиля "серф-рок" - американской инструментальной музыки, которая была популярна в 1960-е годы.

Как отмечает портал, большую известность музыканту принес сингл Misirlou, который был использован в начальных титрах фильма Квентина Тарантино "Криминальное чтиво" (Pulp Fiction, 1994). За годы своей музыкальной карьеры Дейл выпустил 11 альбомов, неоднократно появлялся в телевизионных фильмах, музыкальных и ток-шоу. В частности, он сыграл самого себя в эпизоде сериала "Беверли-Хиллз 90210" (Beverly Hills, 90210, 1990-2000) и фильме "Американский вампир" (An American Vampire Story, 1997).

О причинах смерти Дейла не сообщается. По данным TMZ, музыкант в течение жизни имел ряд проблем со здоровьем, в частности он дважды поборол рак, лечился от диабета. Дик Дейл планировал ряд выступлений в мае и летом этого года, отмечает портал.