Самал Еслямова получила премию Asian Film Awards за роль в фильме "Айка"

ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 18 марта. /ТАСС/. Исполнительница главной роли в российско-казахстанском фильме "Айка" (2018) Самал Еслямова была удостоена престижной кинопремии Asian Film Awards в Гонконге. Она победила в номинации "Лучшая актриса", сообщил в понедельник в беседе с корреспондентом ТАСС режиссер ленты Сергей Дворцевой.

"Это очень важная и приятная награда для нас. Азия - огромный регион с очень сильным кинорынком, где прочные позиции занимают такие страны, как Япония, Китай, Корея, Индия", - отметил он.

Награду выпускнице ГИТИСа вручил известный японский актер Кэн Ватанабэ в ходе состоявшейся в воскресенье вечером церемонии. В номинации также соревновались китаянка Чжао Тао из фильма "Пепел - самый чистый белый" (Jiang hu er nv, 2018), японская актриса Сакура Андо "Магазиных Воришек" (Manbiki kazoku, 2018), а также представительницы Республики Корея и Гонконга.

Как отметил режиссер, съемки кинодрамы "Айка" длились около шести лет и были завершены осенью 2018 года. В них были задействованы в основном непрофессиональные актеры. Сама Еслямова сыграла мигрантку из Киргизии, которая вынуждена оставить своего ребенка в роддоме, чтобы выжить в реалиях современной Москвы, найти заработок и рассчитаться с долгами. Однако через некоторое время ее материнские чувства берут верх и приводят к отчаянным попыткам снова обрести ребенка.

Фильм "Айка" в конце 2018 года вошел в шорт-лист кинопремии "Оскар" в номинации "Лучший фильм на иностранном языке", однако в итоге не попал в число лидеров. В мае 2018 года эта лента также участвовала в основной конкурсной программе Каннского международного кинофестиваля, а Еслямова получила там приз за лучшую женскую роль.

Сергей Дворцевой - российско-казахстанский режиссер, родившийся в 1962 году в Шымкенте (Казахстан). Он лауреат премии "Ника" за лучший неигровой фильм "Трасса" (2000) и обладатель Гран-при конкурса "Особый взгляд" за картину "Тюльпан" (2008).