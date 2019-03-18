Четыре московских театра сыграют спектакли на подмосковных площадках

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. МХТ им. Чехова, Театр Наций, Театр имени А.С. Пушкина и Театр Олега Табакова поставят свои спектакли на сценах театров шести подмосковных городов в рамках акции "Подмосковная афиша московских театров", получившей в этом году название "Памяти Олега Табакова". Об этом в понедельник на пресс-конференции сообщила министр культуры Московской области Нармин Ширалиева.

"В этом году для нас это одна из основных акций Года театра. Мы привозим весной 12 спектаклей, объединенных темой памяти Олега Табакова. Восемь спектаклей МХТ им. Чехова, два спектакля театра им. Пушкина, два спектакля Театра Наций. Театр Табакова присоединится к нам осенью, - сказала она. - Первый спектакль состоится уже в эту пятницу, 22 марта, в Зарайске".

Актеры театра МХТ им. Чехова с марта по май сыграют восемь спектаклей в Зарайске, Чехове, Серпухове и Дубне. Среди постановок: "С любимыми не расставайтесь", "Телефон доверия", "Пролетный гусь", "Осада" и "Игра в "Городки" (Рассказывают и показывают мужчины)". Театр имени Пушкина привезет в мае два спектакля "Семейка Краузе" и "Тартюф" в Королев, а Театр Наций "Метод Гренхольма" и "Жанна" - в Подольск. Проект осенью продолжится подмосковными гастролями Театра Олега Табакова.

"Дружеские театры, с которыми он [Табаков] так или иначе связан, принимают участие в фестивале, я думаю, это только начало. Когда мы говорим про Табакова, мы понимаем, что это бренд определенного театра, энергии, любви, тепла, молодости и бесконечного обаяния, без которого бы не было многих артистов", - отметил режиссер МХТ им. Чехова Виктор Рыжаков.

Стоимость билетов на спектакли составит от 100 до 300 рублей. "На год театра заложен бюджет, я считаю, мы вполне правильно его тратим не на формальные мероприятия, которые мы все равно проведем, а на то, чтобы люди посмотрели на хороший спектакль", - подчеркнула Ширалиева.

Народный артист СССР Олег Табаков в 1987 году открыл театр "Табакерка". В июне 2000 года стал художественным руководителем МХТ имени Чехова, а с 2004 года параллельно исполнял обязанности директора театра. Умер 12 марта на 83-м году жизни.