Проект инклюзивных кинопоказов "Кинотавра" собрал на выходных полные залы

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Социальный проект фестиваля "Кинотавр" "Безграничные возможности", в рамках которого устраивают бесплатные кинопоказы для людей с нарушениями зрения и слуха, за первые выходные проведения собрал полные залы. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе "Кинотавра".

"Вчера и позавчера было приятно видеть полный зал, и были те, у кого есть проблемы со слухом, и те, кто слабо видит. Для нас это очень важно", - сказал собеседник агентства.

Представитель пресс-службы также отметил, что всего в рамках проекта планируется осуществить шесть показов, два из которых уже состоялись. "С 16 по 31 марта в Центре документального кино будут показаны фильмы-лауреаты 29-го "Кинотавра": "История одного назначения" Авдотьи Смирновой, "Подбросы" Ивана Твердовского, "Глубокие реки" Владимира Битокова, "Русский бес" Григория Константинопольского, "Кислота" Александра Горчилина и "Сердце мира" Натальи Мещаниновой", - подчеркнули в пресс-службе.

По словам представителя "Кинотавра", инклюзивный кинофестиваль "стал совершенно новым и очень важным мероприятием на культурной карте Москвы". Он также отметил, что фильмы будут адаптированы для показа с помощью технологий тифлокомментирования (закадровое описание видеоряда) и субтитрирования.

Организатором проекта является кинофестиваль "Кинотавр" при поддержке Фонда президентских грантов.