СМИ: в Дубае проходит международный фестиваль уличных музыкантов

ЭЛЬ-КУВЕЙТ, 18 марта. /ТАСС/. Несколько десятков исполнителей из разных стран, включая Россию, приехали в ОАЭ для участия в фестивале "Музыка в метро в Дубае". Площадками для выступлений стали станции подземки Burjuman, Union, DMCC, Mall of the Emirates и Burj Khalifa.

Как отметила газета Gulf News, такой фестиваль проводится впервые не только в ОАЭ, но и в регионе Ближнего Востока в целом. С 17 по 23 марта все желающие смогут посетить импровизированные концерты музыкантов. Россию представляют Александр Лемешев, играющий на стеклянной арфе, и Федор Григорьев, привезший в ОАЭ необычный инструмент - бутылофон. Конструкция последнего представляет собой раму, к которой подвязаны стеклянные бутылки с жидкостью. При ударе по ним удается извлекать звуки различной тональности.

В общей сложности в "Музыке в метро в Дубае" участвуют 25 уличных музыкантов из Болгарии, Бразилии, Индии, Индонезии, Иордании, Ливана, Сирии, стран Персидского залива. Фестиваль проходит под патронажем правительства Дубая и департамента транспорта ОАЭ. Как заявили в руководстве страны, мероприятие призвано "подчеркнуть дух культурного разнообразия, эклектичности и терпимости".