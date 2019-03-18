Группа Rammstein сменила площадку июльского концерта в Москве на "Лужники"

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Московский концерт немецкой рок-группы Rammstein 29 июля пройдет на стадионе "Лужники" вместо "ВТБ Арены". Об этом сообщила в понедельник компания-организатор выступления T.C.I. на своей странице в Facebook.

"Московский концерт немецкой рок-группы Rammstein, запланированный 29 июля 2019 года на ВТБ Арена - Центральный стадион "Динамо", переносится на Большую спортивную арену "Лужники", - говорится в сообщении.

В компании отметили, что приняли решение о смене площадки из-за большей вместимости стадиона "Лужники". Дополнительные билеты поступят в продажу 21 марта. Ранее приобретенные билеты останутся действительны для всех категорий и не потребуют обмена, уточнили организаторы.

Объявление о стадионном туре Rammstein вызвало ажиотаж: по информации T.C.I., в первый день было продано более 800 тыс. билетов, а также объявлены дополнительные даты. Менее чем через две недели на московское выступление были проданы все билеты.

Турне Rammstein стартует 27 мая в немецком городе Гельзенкирхен (Германия). Музыкантов также ждут в Испании, Швейцарии, Дании, Нидерландах, Франции, Великобритании, Бельгии, Чехии, Люксембурге, Польше, Латвии, Финляндии, Швеции, Норвегии и Австрии.

Рок-группа Rammstein образована в 1994 году вокалистом Тиллем Линдеманном и причисляет себя к жанру индастриал-метала. За свою карьеру группа продала более 35 млн копий своих альбомов. Мировую известность коллективу принесли такие хиты, как Mutter, Ich will и Feuer Frei.