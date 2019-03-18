День театра в Мурманске отметят марафоном спектаклей и мастер-классов

МУРМАНСК, 18 марта. /ТАСС/. Марафон спектаклей, выставок и мастер-классов пройдет в Мурманске в Международных день театра 27 марта. Об этом сообщает в понедельник пресс-служба Мурманского областного драмтеатра.

"27 марта в Мурманском областном дворце культуры и народного творчества им. С. М. Кирова в рамках празднования Года театра в России состоится акция "День театра", посвященная Международному дню театра. Весь день во дворце гостей акции ждут выставки и презентации, спектакли и концерты, квесты и мастер-классы, подготовленные работниками культуры. Подробная программа мероприятий доступна в приложении", - сообщает пресс-служба.

Программу откроет спектакль "Золотой ключик" Мурманского областного театра кукол. Затем откроется фотовыставка "Мурман театральный" Мурманского областного краеведческого музея. Также в программе театрализованное игровое представление для детей и родителей, "свободный микрофон" для чтецов прозы, стихов, монологов, квест "Тайна театральной маски", мастер-класс по театральному гриму, выставка театрального реквизита, костюмов и декораций и другие мероприятия.

В течение дня пройдет почти десяток спектаклей для детей и взрослых. Их представят различные театральные коллективы Мурманска и Мурманской области. Завершит марафон спектакль "Бедность не порок" Мурманского областного драматического театра.