Союз композиторов РФ проведет конкурс грантов на участие в проекте "Композиторские курсы"

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Российские композиторы по итогам специального конкурса получат финансовые гранты на участие в новом международном образовательном проекте reMusik.org "Композиторские курсы". Об этом сообщили в понедельник ТАСС в пресс-службе Союза композиторов России.

"Объявлен конкурс на получение стипендий для участия в новом образовательном проекте reMusik.org "Композиторские курсы", который пройдет 17-26 мая в рамках VI Санкт-Петербургского международного фестиваля новой музыки", - сказал собеседник агентства. К участию в смотре допускаются как члены Союза, так и студенты, выпускники консерваторий и высших учебных заведений России. Заявку можно подать на официальном сайте организации. Каждый соискатель обязан представить на конкурс две-три партитуры, записи одной-двух пьес, а также свою биографию. Кроме того, им необходимо выбрать инструментальные составы для партитур и участия в воркшопе сессии.

Как пояснил журналистам директор Санкт-Петербургского филиала Союза композиторов России Антон Танонов, слушатели "Композиторских курсов" среди прочего получат возможность индивидуальных занятий с такими признанными мастерами мира музыки, как Оскар Бьянки (Швейцария), Рафаэль Сендо (Франция) и Владимир Тарнопольский (Россия). Кроме того, они услышат и затем получат запись своих сочинений в исполнении ведущих европейских ансамблей современной музыки и проведут 45-минутную творческую презентацию. "Композиторское образование в России находится на высоком уровне, и для того чтобы сохранить лидирующие позиции в искусстве написания музыки, необходимы международные мастер-классы, обмен опытом ведущих композиторов России, Европы, США", - сказал Танонов.

Говоря о самом фестивале, он рассказал, что в рамках мероприятия в Санкт-Петербурге прозвучат десятки мировых премьер музыки современных российских и европейских композиторов. Союз композиторов России также организует творческую встречу с петербургским композитором Александром Кнайфелем под названием "В диалоге с Бахом". "Я немного завидую - белой завистью - победителям конкурса на получение гранта, так как после посещения подобных творческих марафонов заряжаешься творческой энергией на долгие годы вперед!" - заметил Танонов.

Также в течение десяти дней семь ансамблей из разных стран будут принимать участие в воркшопах с участниками курсов, а приглашенные профессора-композиторы проведут индивидуальные занятия и коллективные лекции. Образовательная часть также включает в себя творческие встречи с другими гостями фестиваля и открытые презентации студентов-участников. "Произведения наиболее одаренных участников курсов войдут в программу фестиваля reMusik.org-2020 и будут опубликованы издательством reMusik.org", - заметили в пресс-службе Союза композиторов.

О фестивале

Центр современной музыки reMusik.org с 20 по 26 мая 2019 года проводит VI Санкт-Петербургский международный фестиваль новой музыки. В рамках фестиваля впервые будет представлен новый образовательный проект - "Композиторские курсы". Мероприятие пройдет на таких концертных площадках, как концертный зал Мариинского театра, Новая сцена Александринского театра, Мастерская М. К. Аникушина, Яани Кирик, Санкт-Петербургская государственная консерватория и другие.

В программе - концерты с участием известных коллективов, специализирующихся на исполнении новой музыки из Швейцарии, Кипра, Германии, Эстонии и России.