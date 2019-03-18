СМИ: Netflix второй год подряд не будет участвовать в Каннском кинофестивале

ТАСС, 18 марта. Фильмы американской компании потокового видео Netflix в этом году вновь не будут представлены на Каннском кинофестивале как в основной программе, так и вне конкурса. Об этом сообщил в понедельник со ссылкой на источники журнал Variety.

В 2017 году на кинофестивале было принято решение о том, что все фильмы, представленные на конкурс, обязательно должны быть показаны в кинотеатрах. Такая политика противоречит основному правилу Netflix - выпускать свои картины онлайн, избегая кинопроката. На фоне этого Netflix отказалась от участия в 71-м Каннском кинофестивале, который прошел в мае прошлого года. Тогда фильм "Рома" мексиканского режиссера Альфонсо Куарона был отправлен на Венецианский кинофестиваль, где был удостоен главного приза.

По информации Variety, переговоры, направленные на урегулирование разногласий между сторонами, продолжаются в дружественной атмосфере, однако решение пока найти не удалось. Помимо этого, по данным источников журнала, у Netflix нет картины, готовой к показу в Каннах.

Основанный в 1997 году сервис Netflix предоставляет услуги по доставке потокового видео через интернет. Штаб-квартира компании расположена в Лос-Гатосе (штат Калифорния). С 2013 года сервис производит собственные фильмы, сериалы и телепередачи, среди которых "Карточный домик" (House of Cards), "Очень странные дела" (Stranger Things), "Сорвиголова" (Daredevil), "Нарко" (Narcos). В июле прошлого года компания сообщила о том, что число подписчиков сервиса по всему миру превысило 100 млн человек.

Каннский кинофестиваль пройдет в этом году с 14 по 25 мая и станет 72-м по счету. Председателем жюри ранее был объявлен мексиканский режиссер Алехандро Гонсалес Иньярриту.