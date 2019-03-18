Путин пообещал найти средства на фестиваль "Святой Владимир" в Крыму

Одна из участниц встречи главы государства с представителями общественности Крыма и Севастополя отметила, что пока не удалось добиться поддержки фестиваля "Святой Владимир" от Министерства культуры РФ. "Министр культуры здесь, я с ним только что виделся, завтра в Москве с ним поговорим, я верну его еще раз к вашему предложению", - пообещал Путин. Он предположил, что поддержка фестивалю может быть оказана из Фонда кино.

"Я думаю, что это не те средства, которые мы зажмем в кулачок, как пять золотых, спрячем за щеку и никому не будем показывать. Мы решим этот вопрос", - заверил глава государства.