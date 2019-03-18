Прослушивания в ГИТИС впервые пройдут в Белгородской, Курской и Оренбургской областях

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Первые туры прослушиваний абитуриентов в Российский институт театрального искусства - ГИТИС впервые пройдут в Белгородской, Курской и Оренбургской областях. Об этом в понедельник сообщил ТАСС ректор ГИТИСа Григорий Заславский.

"В прошлом году мы захотели, чтобы у нас было больше региональных прослушиваний. В связи с этим мы договорились с несколькими партнерами, это фонд "Искусство, наука и спорт", оператор МТС и конкурс чтецов "Живая классика", - отметил он. - Количество регионов не ограничено. В прошлом году это был один регион, в Норильске первый тур прошли семь человек, а один в итоге учится. Точно у нас будут прослушивания в Белгородской, Оренбургской и Курской областях".

В пресс-службе благотворительного фонда Алишера Усманова "Искусство, наука и спорт", рассказали, что прослушивания в трех областях проходят в рамках проекта фонда - культурная платформа АРТ-ОКНО. В апреле 2019 года выпускники школ этих областей смогут пройти прослушивания на три факультета вуза: актерский факультет, факультет эстрады и факультет музыкального театра. Вести прослушивания будут представители приемной комиссии ГИТИСа: народный артист РФ, главный режиссер Театра Российской армии, профессор Борис Морозов, декан актерского факультета, заслуженный артист РСФСР Владислав Долгоруков, заместитель заведующей кафедрой вокального искусства, доцент, старший преподаватель Константин Иванов, заслуженная артистка РФ, лауреат премии "Золотая маска", солистка Московского театра "Геликон-опера", педагог ГИТИСа Татьяна Куинджи, российский актер театра и кино, режиссер, преподаватель мастерства актера в ГИТИСе, руководитель заочного курса (набор 2019 года) Алексей Курганов и профессор кафедры эстрадного искусства ГИТИСа Михаил Богомольный.

Для участия в прослушивании участнику необходимо исполнить наизусть литературные произведения: басню, стихотворение, прозу, монолог, а также получить электронный билет и заполнить анкету на сайте культурной платформы АРТ- ОКНО. При успешном прохождении регионального прослушивания абитуриенты будут приглашены на второй и третий туры вступительных испытаний в Москву.

Ректор ГИТИСа добавил, что планирует сотрудничать в данном проекте с другими театральными вузами Москвы. "У нас нет конкуренции с Щукинским институтом или с Щепкинским училищем или со школой-студией МХАТ. Договорившись обо всем этом, мы будем делиться с нашими друзьями", - сказал он. По словам Заславского, вуз может стать оператором некоторых региональных прослушиваний, так как приемная комиссия ГИТИС не сможет объехать все регионы, желающие принять участие в проекте.

Ранее в Министерстве образования и науки Республики Дагестан ТАСС сообщали, что около 200 школьников региона смогут пройти прослушивание в ГИТИС в рамках конкурса "Живая классика", а всего педагоги ГИТИС планируют посетить 30 регионов.