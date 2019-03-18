В Болгарии открылась выставка, посвященная воссоединению Крыма с Россией

СОФИЯ, 18 марта. /ТАСС/. Выставка, посвященная пятой годовщине воссоединения Крыма с Россией - "Крым сегодня, взгляд изнутри", открылась в понедельник в Российском культурно-информационном центре (РКИЦ) в Софии. Как сообщает корреспондент ТАСС с места событий, в торжественном событии принял участие посол России Анатолий Макаров, главы других дипломатических миссий, болгарские политики, общественные деятели и горожане.

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"За прошедшие пять лет Республика Крым и город федерального значения Севастополь прочно интегрировались в российское политическое, законодательное и экономическое пространство. Сегодня полуостров живет полноценной жизнью и активно развивается. Растет его экономика, повышается транспортная доступность. Моменты крымских будней можете увидеть на фотоснимках, которые представлены нам редакцией "Крымского журнала", - отметил Макаров на открытии экспозиции.

Эмоционально выступила представитель Болгарской социалистической партии Ваня Добрева, которая уже успела посетить российский Крым, как глава болгарской культурной делегации. "Фотографии предельно четко и откровенно отражают жизнь природы и человека, сохраняют оригинальный вид и фактуру объектов. Выставка, представленная в РКИЦ, яркое культурное событие, подготовленное российскими мастерами фотографии и отличный подарок для нас. Она дает возможность прикоснуться к настоящему Крыму, удостовериться в экономических и социальных изменениях, которые там происходит", - подчеркнула Добрева.

Болгарский политик отметила, что в Крыму живет болгарское меньшинство, которое "категорично принимает Крым за часть России" и откровенно рассказывает о жизни сегодняшнего Крыма, категорично отрицая популярные среди европейских политиков заявления о многочисленных конфликтах и притеснениях местных жителей, прежде всего крымских татар и представителей других национальных меньшинств.

"У нас в Болгарии оценивают посещение Крыма, как ничем не оправданное проявление смелости. Но за эти пять лет я трижды посетила Крым и каждый раз возвращаюсь оттуда плененная морскими пейзажами и людьми, которые излучают доброту. Поражена историческими памятниками и творцами Крыма, знаками того, что Крым всегда был, есть и будет образовательным, научным и культурным центром России. Люди в Крыму живут гораздо лучше и спокойнее, чем было пять лет назад", - заключила Добрева.

Для гостей РКИЦ впервые в Болгарии был показан фильм "Крымский мост. Сделано с любовью!".