Концерт "Библиотека репрессированных поэтов" пройдет в Москве

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Концерт "Библиотека репрессированных поэтов" состоится в вторник в Доме Пашкова в Москве. В программе - произведения композиторов на стихи репрессированных авторов, рассказал ТАСС директор Музея истории ГУЛАГа и руководитель Фонда Памяти, инициировавших проект, Роман Романов.

"Мы пришли к пониманию, что необходимо вернуть имена жертв государственного террора, поименно назвать всех, постараться вернуть их слова, дела и результаты творчества. В Музее мы используем разные способы осмысления произошедшего, возвращения имен и памяти о людях - создаем выставки и издаем книги, ставим спектакли и открыли театральную лабораторию, а сейчас предложили молодым композиторам написать произведения на стихи репрессированных поэтов", - рассказал Романов.

Музыка прозвучит в исполнении Государственного академического русского хора им. Свешникова под управлением художественного руководителя коллектива Евгения Волкова. На концерте прозвучат произведения как молодых композиторов со всей России, так и мастеров старшего поколения. Собеседник агентства отметил символичность того, что концерт состоится именно в Доме Пашкова.

"В этом проекте нам близка философия Николая Федоровича Федорова, который ставил целью всеобщее возвращение жизни, воскрешение всех наших предков, всех когда-либо живших людей. Николай Федорович работал хранителем библиотеки Румянцевского музея - и именно там, в Доме Пашкова, пройдет наш концерт в исполнении знаменитого Хора Свешникова. Мне кажется, что это больше, чем концерт - это дань памяти и попытка противостоять забвению", - сказал он.

В программе концерта произведения композиторов со всей России на стихи репрессированных авторов: Павла Васильева, Ольги Берггольц, Давида Гофштейна, Николая Зарудина и других. Директор Музея истории ГУЛАГа пояснил, что произведения поэтов, которые были предложены композиторам, представлены в обширной библиотеке библиофила Владимира Петрицкого.

"Отец Владимира Александровича был расстрелян в 1935 году, а его семья выслана в Рыбинск. В 1963 году Владимир Петрицкий начал собирать прижизненные издания репрессированных писателей, деятелей искусства, ученых, общественных деятелей. В 2015 году в его библиотеке насчитывалось около 8 тыс. книг, которые он передал в Музей истории ГУЛАГа. В 2018 году на основе коллекции Петрицкого Музей издал каталог изданий авторов, репрессированных в годы советской власти", - рассказал он.

Глобальное через личное

Куратор проекта, композитор Ольга Шайдуллина рассказала ТАСС, что композиторы сами выбирали авторов и их произведения. "В самом начале было много чтения. Не только стихов, которые предложил музей, но и материалов вокруг них, например, биографии самих поэтов, как их личные истории связаны с глобальными историческими событиями непростого времени ХХ века. После того как стихи были выбраны, - начали появляться ноты", - сказала она.

Сама Шайдуллина выбрала стихи Ольги Берггольц и Давида Гофштейна. "Для меня стихи Ольги Берггольц оказались настолько эмоционально острыми, что в цикл вошло только одно ее стихотворение, хотя изначально я планировала больше. Я просто не смогла справиться с переживаниями, которые они вызывали", - рассказала собеседница агентства.

Среди других молодых композиторов-участников проекта: Михаил Крутик (Санкт-Петербург), Александр Жемчужников (Екатеринбург), Эльдар Низамов (Казань), Сергей Зятьков (Сургут). Также в этот вечер прозвучат вокальные произведения Николая Мясковского на стихи Льва Квитко и Дмитрия Шостаковича на слова Бориса Корнилова, сочинения творцов поколения "шестидесятников" - Романа Леденева (стихи Николая Клюева) и Кирилла Волкова (стихи Александра Чижевского).

Музей и фонд

Государственный музей истории ГУЛАГа был основан в 2001 году Антоном Владимировичем Антоновым-Овсеенко - историком, публицистом, общественным деятелем, в свое время прошедшим через сталинские лагеря как сын "врага народа". Учредитель музея - департамент культуры города Москвы. Первая экспозиция была открыта в 2004 году.

Собрание музея включает в себя архив документов, писем, воспоминаний бывших узников ГУЛАГа; коллекцию личных вещей, принадлежавших им и связанных с историей пребывания в заключении; коллекцию произведений искусства, созданных художниками, прошедшими ГУЛАГ, и современными авторами, предлагающими свое осмысление этой темы. Фонды музея регулярно пополняются новыми экспонатами - фотографиями, картинами, документами, предметами лагерного быта.

В 2015 году музей переехал в новое здание, увеличив свои площади в четыре раза. Помимо постоянной экспозиции в музее располагаются помещения для сменных выставок, кинозал, фондохранилища, исследовательский центр, студия визуальной антропологии, библиотека, издательский и социально-волонтерский центры. В 2018 году в музее открылась новая постоянная экспозиция "История ГУЛАГа в судьбах людей и истории страны".

Фонд Памяти создан в 2016 году в рамках реализации Концепции государственной политики по увековечению памяти жертв политических репрессий, утвержденной правительством Российской Федерации 15 августа 2015 года. Фонд аккумулирует частные и корпоративные пожертвования на поддержку просветительских и образовательных программ, научно-исследовательских работ и мероприятий, направленных на увековечение памяти пострадавших от репрессий.