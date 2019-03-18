La Stampa: Театр "Ла Скала" отказался от пожертвований Эр-Рияда из-за дела Хашкаджи

ТАСС, 19 марта. Миланский театр "Ла Скала" решил отказаться от финансирования со стороны Саудовской Аравии в связи с убийством Джамаля Хашкаджи. Об этом со ссылкой на мэра Милана Джузеппе Сала сообщила в понедельник итальянская газета La Stampa.

7 марта издание писало о договоренности между театром и властями Саудовской Аравии, которая предусматривает выплату Эр-Риядом €3 млн ежегодно на протяжении пяти лет. В обмен на это в совет директоров театра должен был войти саудовский представитель.

"Мы единогласно решили вернуть деньги, - заявил Сала. - На сегодняшний день никакие другие формы сотрудничества не одобрены". Как отмечает издание, решение принято на совете директоров театра. Мэр отметил, что директор театра Александр Перейра "добросовестно действовал в этом вопросе с точки зрения поиска партнеров", но ситуация "вышла из-под контроля".

Ранее сообщалось, что новость о сотрудничестве театра с Эр-Риядом вызвала протест со стороны ряда итальянских политиков.

Хашкаджи, критиковавший политику Эр-Рияда, пропал при посещении генконсульства страны в Стамбуле 2 октября 2018 года. По данным саудовских властей, он был убит в здании дипломатической миссии в результате конфликта.

Генпрокуратура Саудовской Аравии 15 ноября обнародовала предварительные итоги расследования. По данным ведомства, по делу Хашкаджи был задержан 21 человек, 11 подданным королевства предъявлены обвинения в причастности к убийству, пятерым из них грозит смертная казнь. Как заявляет Эр-Рияд, изначально журналиста намеревались вывезти в Саудовскую Аравию, а не убивать.