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Памятник Хворостовскому из бронзы установят рядом с институтом искусств в Красноярске

В настоящее время не известна точная дата его установки
Эскизный проект памятника Дмитрию Хворостовскому скульптора Владимира Усова Официальный сайт Министерства культуры Красноярского края
Описание
Эскизный проект памятника Дмитрию Хворостовскому скульптора Владимира Усова
© Официальный сайт Министерства культуры Красноярского края

КРАСНОЯРСК, 19 марта. /ТАСС/. Горсовет Красноярска единогласно поддержал предложение установить памятник оперному певцу Дмитрию Хворостовскому в сквере института искусств, сообщает корреспондент ТАСС с заседания Горсовета.

Хворостовский скончался 22 ноября 2017 года в Лондоне на 56-м году. 28 ноября 2017 года состоялось захоронение первой урны с прахом с музыканта на Новодевичьем кладбище в Москве. Вторая была доставлена в Красноярск и заложена в сквере рядом с институтом искусств, которому присвоено имя певца.

"Автор эскизного проекта - скульптор, заслуженный художник РФ, член Союза художников России Владимир Усов из Москвы. Скульптурное произведение изготовлено из бронзы, постамент и подиум из гранита", - сообщил заместитель руководителя департамента главы Красноярска Денис Антонов. Высота памятника вместе с постаментом составит 3,5 м. Памятник будет установлен на месте захоронения праха с урной в сквере института искусств, где учился певец.

Антонов не уточнил, когда будет установлен памятник.

В Красноярском крае учреждены стипендии имени Хворостовского за достижения в области музыкального искусства для одаренных школьников и студентов, издан альбом "Дмитрий Хворостовский. Голос, покоривший мир". Театру оперы и балета и детской музыкальной школе № 4 также присвоено его имя. В рамках конкурса "Великие имена России" принято решение присвоить имя оперного певца аэропорту Красноярска.

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