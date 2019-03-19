Памятник Хворостовскому из бронзы установят рядом с институтом искусств в Красноярске

КРАСНОЯРСК, 19 марта. /ТАСС/. Горсовет Красноярска единогласно поддержал предложение установить памятник оперному певцу Дмитрию Хворостовскому в сквере института искусств, сообщает корреспондент ТАСС с заседания Горсовета.

Хворостовский скончался 22 ноября 2017 года в Лондоне на 56-м году. 28 ноября 2017 года состоялось захоронение первой урны с прахом с музыканта на Новодевичьем кладбище в Москве. Вторая была доставлена в Красноярск и заложена в сквере рядом с институтом искусств, которому присвоено имя певца.

"Автор эскизного проекта - скульптор, заслуженный художник РФ, член Союза художников России Владимир Усов из Москвы. Скульптурное произведение изготовлено из бронзы, постамент и подиум из гранита", - сообщил заместитель руководителя департамента главы Красноярска Денис Антонов. Высота памятника вместе с постаментом составит 3,5 м. Памятник будет установлен на месте захоронения праха с урной в сквере института искусств, где учился певец.

Антонов не уточнил, когда будет установлен памятник.

В Красноярском крае учреждены стипендии имени Хворостовского за достижения в области музыкального искусства для одаренных школьников и студентов, издан альбом "Дмитрий Хворостовский. Голос, покоривший мир". Театру оперы и балета и детской музыкальной школе № 4 также присвоено его имя. В рамках конкурса "Великие имена России" принято решение присвоить имя оперного певца аэропорту Красноярска.