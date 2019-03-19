Умер режиссер Марлен Хуциев

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Народный артист СССР, режиссер Марлен Хуциев умер в возрасте 93 лет. Об этом ТАСС сообщил во вторник представитель Союза кинематографистов РФ.

"Марлен Мартынович скончался сегодня в 07:00 утра", - рассказал собеседник агентства. По его словам, время и место похорон будет известно позднее. Прощание, по предварительным данным, состоится в Доме кино.

Марлен Хуциев был госпитализирован перед Новым годом вместе с супругой Ириной Соловьевой, режиссер отказывался ложиться в больницу без жены, волнуясь за ее самочувствие. Супруга режиссера умерла 4 января в реанимации.

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