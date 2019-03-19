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Умер режиссер Марлен Хуциев

Как сообщили в Союзе кинематографистов России, прощание, по предварительным данным, состоится в Доме кино
Марлен Хуциев Дмитрий Серебряков/ТАСС
Описание
Марлен Хуциев
© Дмитрий Серебряков/ТАСС

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Народный артист СССР, режиссер Марлен Хуциев умер в возрасте 93 лет. Об этом ТАСС сообщил во вторник представитель Союза кинематографистов РФ.

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"Марлен Мартынович скончался сегодня в 07:00 утра", - рассказал собеседник агентства. По его словам, время и место похорон будет известно позднее. Прощание, по предварительным данным, состоится в Доме кино.

Марлен Хуциев был госпитализирован перед Новым годом вместе с супругой Ириной Соловьевой, режиссер отказывался ложиться в больницу без жены, волнуясь за ее самочувствие. Супруга режиссера умерла 4 января в реанимации.

В новость были внесены изменения (08:46 мск) - добавлены подробности после второго абзаца

 

Теги
РоссияХуциев, Марлен Мартынович
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