Наталия Орейро проведет российское турне с местными музыкантами

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Наталия Орейро выступит в России с 14 концертами в рамках турне Unforgettable tour, в котором ее будут сопровождать местные музыканты и танцоры. Об этом звезда сообщила во вторник на пресс-конференции в ТАСС.

"Тур называется "Незабываемый", потому что впервые я работаю с русской командой: музыканты и танцоры русские, - пояснила Орейро. - Я считаю, что это некая благодарность за ту любовь, которую чувствую в России. Я чувствую себя почти русской, почему бы не выступить с русской командой?"

Певица выступит 23 марта в Петербурге и затем отправится в Ростов-на-Дону (24 марта), Краснодар (25 марта), Ярославль (27 марта), Калининград (31 марта), Нижний Новгород (1 апреля), Казань (2 апреля), Тольятти (4 апреля), Красноярск (9 апреля), Новосибирск (10 апреля), Пермь (12 апреля), Екатеринбург (14 апреля) и Воронеж (16 апреля). В Москве Орейро даст концерт 28 марта в "Крокус Сити Холл". Певица рассказала, что уже бывала почти во всех этих городах.

В сет-лист выступлений войдут как хиты Cambio Dolor, Rio De La Plata, Huracan и Me Muero De Amor, так и новинки.

"Cambio Dolor я буду завершать концерты в этом туре, потому что, безусловно, она очень значимая, ее все помнят по "Дикому ангелу". Me Muero De Amor - это также очень эмоциональная для меня композиция. Также меня часто просят исполнить Valor, в этот раз буду играть ее на укулеле", - отметила артистка. Орейро призналась, что ближе всех ей песни Que Digan Lo Que Queran и Rio De La Plata, рассказывающая о ее Родине.

Орейро по традиции сама участвовала в создании костюмов для тура. "В детстве я училась на курсах кройки и шитья, мне всегда нравилось заниматься дизайном. Поэтому для своих шоу я всегда сама придумываю костюмы", - поделилась она.

Наталия Орейро - уругвайская актриса и певица. На рубеже 2000-х годов приобрела большую популярность в России благодаря аргентинскому телесериалу "Дикий ангел", где сыграла роль Милагрос. Как певица Орейро выпустила четыре студийных пластинки.