Суд признал законной блокировку на YouTube клипа "Иуда" рэпера Хаски

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Таганский суд Москвы отклонил иск рэпера Хаски (Дмитрия Кузнецова) к Роскомнадзору и МВД из-за блокировки на YouTube его клипа на песню "Иуда". Об этом ТАСС сообщил адвокат Сергей Бадамшин.

"Суд оставил иск без удовлетворения", - сказал адвокат.

16 ноября 2018 года администрация видео-хостинга YouTube уведомила Кузнецова о запрете и ограничении доступа к размещенному на портале видеоклипу на песню "Иуда" на основании оповещения от Роскомнадзора о добавлении видео в национальный реестр, который содержит контент, запрещенный для распространения в РФ. 28 декабря на основании решения МВД России клип заблокировали.

Истец просит признать решения Роскомнадзора и МВД России незаконными и исключить клип из реестра запрещенных к распространению. По данным МВД, "в клипе указан способ ухода от уголовной ответственности за распространение наркотических средств".

По словам адвоката, вопрос о запрете видеоклипа не выносился в установленном законом порядке на обсуждение экспертной комиссии, а сам музыкант не был опрошен сотрудниками МВД России об обстоятельствах производства клипа, о творческом замысле, не запрошен также в установленном порядке сценарий.

"При детальном и неоднократном изучении клипа установлено, что в нем отсутствует информация о способах, методах разработки, изготовления и использования наркотических средств", - сказал Бадамшин, отметив, что видеоклип является результатом творческого самовыражения рэпера Хаски, художественным произведением, в котором описывается творческий процесс производства музыки. По словам адвоката, "хорошая музыка является лучшей заменой наркотических средств". "Именно об этом желает донести свою мысль исполнитель", - добавил он.