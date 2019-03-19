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THR: Warner Bros. может снять фильм об отце Винус и Серены Уильямс

Роль Ричарда Уильямса исполнит Уилл Смит

НЬЮ-ЙОРК, 19 марта. /ТАСС/. Киностудия Warner Bros. может снять фильм "Король Ричард" (King Richard) об отце теннисисток Винус и Серены Уильямс Ричарде. Его сыграет Уилл Смит, сообщил в понедельник журнал The Hollywood Reporter.

По его данным, в число претендентов на право снять картину входят киностудии Paramount Pictures, TriStar, MRC, а также принадлежащая бывшему президенту США Бараку Обаме с женой Мишель Higher Ground Productions, базирующаяся на платформе компании потокового видео Netflix. На съемки фильма планируется потратить $60 млн. Эта сумма, как поясняет журнал, включает не только гонорары Смиту, сценаристу и продюсеру, но и стоимость съемок с авторскими правами.

Режиссерами фильма станут Тим и Тревор Уайты, знакомые зрителям по таким картинам, как "Темный рыцарь: Возрождение легенды" (The Dark Knight Rises, 2012), "9/11: Башни- близнецы" (9/11: The Twin Towers, 2006), "Ингрид едет на Запад" (Ingrid Goes West, 2017) и "Секретное досье" (The Post, 2017). Сценарий доверен Заку Байлину.

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