Россияне смогут бесплатно посетить театр в рамках акции "Культурный минимум"

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Всероссийская акция "Культурный минимум" начнется в России 25 марта. Россияне смогу бесплатно посетить театры, которые подготовили специальную программу, сообщила пресс-служба "Роскультцентра".

Первая подобная акция прошла в 2018 году и собрала 50 тыс. человек. Было задействовано более 3 тыс. культурных площадок в 67 субъектах России. В этом году ожидается проведение акции во всех регионах с участием более 65 тыс. человек.

"С 25 по 29 марта во всех регионах страны в честь Международного дня театра пройдет Всероссийская акция "Культурный минимум". Москва станет одним из городов-участников. В рамках акции молодые люди приглашают родных и близких на театральные площадки своего города, где организована специальная программа", - говорится в сообщении.

Как пояснили ТАСС в пресс-службе, "активная творческая молодежь страны приглашает друзей, знакомых, членов своих семей и своих родственников вместе посетить театральные площадки своего города совершенно бесплатно, а также поучаствовать в экскурсионных программах, подготовленных заинтересованными представителями театров". Для участия нужно отправить заявку одному из региональных координаторов акции, узнать подробности можно в официальной группе форума "Таврида" во "ВКонтакте", уточнил собеседник агентства.

По словам организаторов, акция направлена на объединение поколений за просмотром театральных постановок. В ней принимают участие более 35 московских театров, в том числе Малый театр, театр "У Никитских ворот" под руководством Марка Розовского, "Театр Луны", Мастерская Валерия Афанасьева Института театрального искусства имени народного артиста СССР И. Д. Кобзона, Театр кошек Куклачева.

Мероприятие организовано "Роскультцентром" при поддержке Росмолодежи и участников Форума молодых деятелей культуры и искусств "Таврида". Помощь в проведении "Культурного минимума" оказывают театры, координаторы акции - комитеты по делам молодежи и резиденты Тавриды, успешно прошедшие многоступенчатый отбор и обучение в Москве.